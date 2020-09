Bon plan : CyberGhost VPN dégaine un deal choc (et premium) 🔥

La France fait partie du Top 5 des pays où l’on recense le plus de données dérobées. Se protéger sur internet est donc obligatoire, et un tiers des français utilisent un VPN de manière régulière. Ce logiciel est aussi plébiscité pour une utilisation professionnelle que dans le cadre d’un usage privé. Aujourd’hui, le VPN n’est pas un luxe, mais une solution pour se protéger des pirates sur internet.

Parmi les grands noms de l’industrie, CyberGhost est hors-pair. Il offre un VPN ainsi que toute une suite de sécurité sur internet (ad-block, anti-traceur…). En plus d’être connu pour être très fiable et premium, il n’hésite pas à offrir (ponctuellement) des prix préférentiels. C’est le cas en ce moment, et cette promo spéciale lui permet de devenir le meilleur rapport qualité prix du marché.

Pour voir le VPN CyberGhost et sa promotion, c'est par ici :

Pourquoi utiliser un VPN en 2020 ?

Un VPN est un logiciel informatique simple à installer (et à utiliser) et qui permet de devenir anonyme sur internet. Cela permet évidemment de protéger et chiffrer ses données, mais aussi de bénéficier de services qui en découlent. Par exemple, le VPN vous permettra aussi grâce à son fonctionnement d’accéder à des catalogues de contenus Netflix du monde entier (pas seulement ceux disponibles en France). Vous pourrez aussi accéder à des chaines TV disponibles à l’étranger.

Un VPN comme CyberGhost va en effet masquer votre identité en vous attribuant une adresse IP différente de celle que vous avez. Vous pourrez ainsi devenir totalement anonyme grâce à une connexion chiffrée, qui vous permettra de surfer sans que vos données, qu’elles soient sensibles et/ou bancaires, ne puissent être récupérées par des personnes ou des sites malveillants.

Si un VPN est important lorsque vous surfez sur le web depuis chez vous, il devient crucial si vous utilisez un Wi-Fi public dans un café, restaurant, aéroport etc… Les connexions ouvertes n’étant pas vraiment protégées, utiliser vos appareils sans vous protéger vous expose à un piratage de vos données.

Quel VPN choisir ?

Plusieurs VPN de qualité se partagent une majeure partie du marché, mais si vous souhaitez un VPN simple à installer, redoutablement efficace et à petit prix, CyberGhost VPN est le choix évident en ce moment. Il possède le meilleur rapport qualité prix – et l’un des prix les plus bas du marché.

La solution CyberGhost vous offre, en plus d’un VPN fiable, un trafic et une bande passante illimités sur plus de 6300 serveurs. Ils vont permettront de surfer sans aucune limite de vitesse, ou de regarder autant de plateformes de streaming que vous voulez. Par ailleurs, il vient aussi avec des outils comme un ad-blocker qui vous permettra de bloquer les publicités sur votre navigateur web.

La sécurité étant au cœur de l’esprit de ce VPN, un Kill Switch automatique est intégré dans votre abonnement. L’utilité ? Il vous assure que si la connexion que vous utilisez lâche, votre connexion sera automatiquement coupée par le VPN, afin de protéger votre identité et ainsi ne pas laisser votre véritable IP s’afficher. La connexion web est interrompue jusqu’à ce que le VPN puisse remettre en place une sécurisation totale de votre connexion Internet.

En cas de besoin, vous pourrez contacter son support client présent toute l’année 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce à ce dernier, vous pouvez être certain qu’il y aura toujours quelqu’un au bout du fil pour vous permettre d’utiliser les fonctions que ce VPN vous propose. CyberGhost possède une décennie d’ancienneté et plus de 10 millions de clients, vous pouvez être rassuré sur la qualité de son service.

CyberGhost avance une offre hors-norme

Ce mercredi 23 septembre 2020 CyberGhost casse les prix et décide de vous offrir 6 mois sur son abonnement 1 an ! Ce qui vous permet non seulement de vous équiper de l’un des meilleurs VPN du marché pour seulement 2,75€ par mois, mais aussi de profiter de plus de 6000 serveurs présents dans plus de 90 pays, de quoi vous permettre de devenir un fantôme du net…

Il s’agit également d’un des VPN offrant le plus de connexions simultanées, à savoir 7, ce qui signifie que vous pouvez installer CyberGhost sur 7 appareils différents afin d’obtenir une protection optimale, mais vous pouvez aussi en faire bénéficier vos amis et famille, pour qu’ils puissent protéger également leurs ordinateurs, tablettes ou smartphones.

La cerise sur le gâteau ? En choisissant cet abonnement chez CyberGhost vous bénéficiez automatiquement de 45 jours pour le tester et demander un remboursement complet si vous n’êtes pas satisfait. C’est une bonne façon pour ne prendre zéro risque et tester l’un des meilleurs VPN de tout le marché.

Pour découvrir son offre, c’est par ici :

