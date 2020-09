Bon plan : le VPN CyberGhost divise son prix par 4 (offre éclair) 🔥

Alors que les VPN Ă©taient Ă l’origine destinĂ©s aux entreprises, ils deviennent dĂ©sormais accessibles au grand public. En 2020, plus d’un internaute français sur trois utilise ce type de logiciel très facile d’emploi pour, entre autre, sĂ©curiser leur navigation sur internet.

Si vous voulez obtenir un des meilleurs VPN Ă un tarif raisonnable, c’est vers CyberGhost qu’il faudra vous tourner ce mercredi. Cette application VPN protège votre connexion Ă Internet, dĂ©bloque des contenus web inaccessibles comme Netflix USA ou des chaines TV françaises Ă l’Ă©tranger et bien plus encore.

En ce moment, son prix est affichĂ© Ă 2,75€ par mois contre 11,99€ par mois grâce Ă sa rĂ©duction Ă©clair de -77%. C’est une opĂ©ration spĂ©ciale qui est limitĂ©e Ă la rentrĂ©e. Il ne faut donc pas s’attendre Ă ce qu’elle dure longtemps. Encore une fois, le VPN CyberGhost est très premium, il est très rare de le voir Ă ce tarif-lĂ .

Le VPN CyberGhost, un très bon choix

CyberGhost dĂ©livre un service de grande qualitĂ© Ă tous les niveaux (sĂ©curitĂ©, vitesse, …) et il se classe logiquement parmi les VPN les plus performants dans le monde. Il rassemble plusieurs fonctionnalitĂ©s sur une mĂŞme interface qui va bien au-delĂ du VPN : c’est une solution de cybersĂ©curitĂ© complète.

En effet, le VPN CyberGhost garantit une protection optimale sur internet en masquant votre adresse IP et en chiffrant vos données et vos activités par le biais de l’algorithme certifié AES-256. La connexion est ainsi protégée et anonyme en toutes circonstances, même sur les Wi-Fi publics des hôtels, aéroports, gares et cafés.

L’application CyberGhost permet aussi de changer votre emplacement gĂ©ographique. C’est très utile pour accĂ©der Ă divers contenus partout dans le monde, d’autant que le fournisseur est actif avec un rĂ©seau dans 89 pays qui compte plus de 6 100 serveurs. C’est mieux que tous les services concurrents, y compris les plus premium. CyberGhost est vraiment la rĂ©fĂ©rence lĂ -dessus, il n’y a aucun doute.

Si vous voyagez très souvent et que vous souhaitez continuer Ă voir vos contenus locaux, c’est possible. En vous connectant au pays requis, vous pourrez Ă©galement dĂ©bloquer des sites internet et des plateformes de streaming Ă©trangères sans bouger de votre canapĂ©. Le VPN CyberGhost offre une bande passante illimitĂ©e et d’une connexion haut dĂ©bit ce qui est idĂ©al pour regarder des films et sĂ©ries en ligne.

Une dose de confidentialitĂ© supplĂ©mentaire est apportĂ©e par son filtre anti-malwares, sa protection anti-fuites d’IP (kill switch) et son bloqueur de pistage en ligne. Il est possible d’activer ces fonctionnalitĂ©s depuis l’onglet paramètres de l’application. C’est pour cette raison que CyberGhost est plus qu’un VPN, et c’est une solution de sĂ©curitĂ© en ligne tout-en-un.

L’application CyberGhost VPN s’adapte sur plusieurs plateformes (ordinateurs, mobiles, tablettes, Smart TV) et prend en charge les systèmes macOS, Windows, iOS, Android et Linux. L’interface est bien pensĂ©e et complètement traduite en français. C’est un argument fort quand on sait que la majoritĂ© des logiciels rivaux sont disponibles uniquement en anglais.

77% de réduction sur la formule 18 mois

Si vous voulez Ă©quiper vos appareils de ce VPN incontournable, c’est le moment idĂ©al. CyberGhost lance une remise de -77% sur son abonnement 18 qui devient accessible pour 49,50€ contre 215,82€ en temps habituel. Ce coĂ»t revient alors seulement 2,75€ par mois. Les Ă©conomies sont bien rĂ©elles. Et les avantages ne s’arrĂŞtent pas lĂ .

En souscrivant Ă cette offre, vous ne prendrez aucun risque car vous bĂ©nĂ©ficierez d’une garantie de remboursement de 45 jours. Profitez-en pour tester l’outil VPN CyberGhost et vous faire un avis. A tout instant durant cette pĂ©riode, vous pouvez rĂ©silier et obtenir un remboursement intĂ©gral de votre achat. Vous n’avez donc aucun risque Ă prendre, c’est sans engagement.

Dernière bonne nouvelle. Sachez qu’un compte CyberGhost offre 7 connexions en simultanĂ©. Vous pourrez ainsi installer le VPN sur tous vos Ă©quipements reliĂ©s Ă Internet et l’activer en mĂŞme temps sans que cela pose le moindre problème. C’est aussi l’occasion de protĂ©ger les appareils de vos proches.

