Bon plan : CyberGhost VPN dévoile son offre la moins chère 🔥

S’il y a bien un sujet qui ne devrait pas être pris à la légère à l’ère du numérique c’est bien la sécurité et la confidentialité en ligne. Pour protéger efficacement ses informations personnelles et son identité, une grande partie des internautes utilisent un Virtual Private Network (VPN).

Il s’agit d’un logiciel qui met à l’abri toutes les données des utilisateurs et fournit un rempart efficace contre les menaces en ligne. Le spectre des VPN est plus large puisqu’ils permettent aussi de débloquer des sites internet et des contenus en streaming. Le choix du prestataire VPN est crucial pour bénéficier d’un niveau de sécurité élevé et des meilleures fonctionnalités.

C’est CyberGhost VPN que nous avons sélectionné ce vendredi soir car il propose un service proche de l’excellence et une offre inédite. Cette promotion valable sur son abonnement 18 mois fait chuter le prix de 11,99€ à seulement 2,75€ par mois. Une garantie de remboursement de 45 jours sans aucune condition vient s’ajouter à cette belle réduction.

Pourquoi CyberGhost VPN est indispensable ?

Avec près de 10 années d’expérience, CyberGhost est un prestataire reconnu dans le domaine de la cybersécurité. Pour protéger les internautes du mieux, il n’hésite pas à employer les grands moyens en proposant une application VPN intuitive à la pointe de la technologie.

CyberGhost se base sur le chiffrement puissant AES-265. Dès son activation, le VPN redirige et chiffre le trafic entrant et sortant de votre appareil connecté rendant alors toutes données vous concernant indéchiffrables. Ni votre opérateur internet ni les personnes malintentionnées ne pourront décrypter vos activités en ligne. Comme les connexions sur les réseaux Wi-Fi publics sont monnaie courante aujourd’hui, il est essentiel d’installer CyberGhost sur ses équipements reliés à Internet.

Grâce à l’application CyberGhost, vous pourrez également bénéficier d’un navigation sans frontière géographique en vous connectant à l’un de ses 7 000 serveurs répartis dans 90 pays. Un simple clic sur la localisation souhaitée suffit pour obtenir une nouvelle adresse IP et l’emplacement de votre choix. Cela s’avère particulièrement utile pour surfer anonymement le net et débloquer des contenus géo-restreints, c’est-à-dire disponibles selon la position géographique de l’internaute.

Les utilisateurs ayant l’habitude de voyager pourront ainsi continuer à avoir accès à leurs applications, programmes TV (TF1, M6, France 2…) et catalogue Netflix habituel grâce à une liste de serveurs optimisés pour le streaming. L’application CyberGhost VPN s’adresse également aux personnes qui souhaitent élargir leurs horizons en accédant, par exemple, à des plateformes de streaming non disponibles en France (Hulu, Netflix US, Fox, Eurosport…).

L’application CyberGhost est dotée d’un bloqueur de publicités et d’un filtre anti-malwares. La promesse de sécurité est plus que tenue.

Voilà pour l’essentiel de l’application. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez notre avis sur CyberGhost juste ici.

Un abonnement à 2,75€ sur 18 mois (offre flash)

L’application CyberGhost est utile dans de nombreuses situations que ce soit pour les navigateurs occasionnels ou les férus d’informatique. L’offre proposée par CyberGhost est l’occasion parfaite pour souscrire au VPN dès maintenant sans exploser votre budget. Avec une remise de 77%, l’abonnement 18 mois passe à 2,75€ par mois. Au total, il faudra compter un peu moins de 50€ afin d’utiliser CyberGhost en illimité pendant 18 mois au lieu de 215€ hors promotion.

Le fournisseur fait preuve d’une extrême générosité avec cette promotion qui permet de réaliser 166€ d’économies. Par ailleurs, une garantie « satisfait ou remboursé » sans condition s’applique à cette offre au cours des 45 jours suivant votre souscription. L’achat représente donc zéro risque et est 100% sûr.

Pour protéger l’ensemble de vos périphériques – et pas seulement votre ordinateur – un compte CyberGhost comporte sept connexions simultanées. Mettez-les à profit pour couvrir les appareils de vos proches si besoin. Notez que l’application du VPN CyberGhost est compatible sur les supports : macOS, iOS, Android, Windows et même les distributions Linux.

