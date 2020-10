Bon plan CyberGhost : le VPN présente un deal choc ce dimanche 🔥

En ces temps oĂą l’utilisation d’Internet se fait de plus en plus systĂ©matique, les risques liĂ©s Ă cet usage grandissent. Heureusement une solution existe : le VPN. Ce logiciel prend en charge votre sĂ©curitĂ© lorsque vous surfez sur le web. Vos donnĂ©es sont protĂ©gĂ©es par un chiffrage de manière Ă ce qu’elles ne puissent pas ĂŞtre piratĂ©es, ce qui assure votre sĂ©curitĂ©. De plus, votre adresse IP est modifiĂ©e afin que l’on ne puisse pas remonter jusqu’à votre identitĂ©.

L’utilisation d’un VPN est d’une simplicité déconcertante, même pour un public non averti. Vous pourrez naviguer l’esprit tranquille : dites adieu aux risques de piratage et aux publicités intempestives. L’utilisation de la technologie est à portée de clic, avec en ce moment une offre très attrayant chez le VPN CyberGhost.

CyberGhost est l’un des VPN les mieux classĂ©s au niveau mondial et il vous offre ce dimanche soir un avantage inĂ©dit : vous avez la possibilitĂ© d’avoir 6 mois gratuits sur votre annĂ©e – ce qui fait tomber le prix Ă 2,75€ par mois. Pour un VPN aussi premium, c’est une offre Ă ne pas rater.

Pourquoi opter pour CyberGhost VPN ?

De nos jours, la navigation sur Internet est devenue monnaie courante. Que ce soit pour faire des achats, réaliser une procédure officielle, se renseigner sur divers sujets ou juste pour se divertir le soir, Internet est l’outil incontournable.

Mais qui vous protège lorsque vous surfez sur Internet ? Un VPN garantit la protection des données que vous laissez sur le net ainsi que votre anonymat. CyberGhost vous offre ce service et bien plus encore, tout en étant très simple et rapide à installer.

CyberGhost VPN se charge du chiffrement de vos donnĂ©es contre le piratage et du camouflage de votre adresse IP pour assurer votre anonymat. Mais avec CyberGhost, ce sont aussi vos transactions bancaires qui sont sĂ©curisĂ©es. Ce VPN vous offre aussi la sĂ©curitĂ© sur les rĂ©seaux Wi-Fi publics et la protection de votre identitĂ© sur le web. Enfin, il vous permet de contourner des blocages pour accĂ©der Ă des contenus presque infinis. Par exemple, votre abonnement Netflix vous permettra d’aller voir le catalogue amĂ©ricain – qui n’est pas disponible avec une simple connexion française.

La protection de CyberGhost vous suit partout : 90 pays sont couverts par ses services et vous pouvez connecter jusqu’à 7 appareils de manière simultanĂ©e afin que toute votre famille soit protĂ©gĂ©e, quel que soit le type d’appareil utilisĂ©.

En plus de ce service 100% optimisé, CyberGhost VPN vous offre un support client accessible 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une garantie de remboursement de 45 jours, ce qui est l’une des meilleures offres du marché. Tout cela vous est accessible en quelques secondes et à un tarif imbattable avec cette offre spéciale CyberGhost : 6 mois gratuits.

La promotion CyberGhost VPN : 6 mois offerts

Avec cette offre flash CyberGhost, vous pouvez profiter des services d’un des meilleurs VPN actuels en profitant de 6 mois d’abonnement offerts. Valable sur l’abonnement d’un an, cette remise baisse le prix mensuel de 11,99€ à seulement 2,75€, soit une remise de plus de 75% chaque mois.

Aucune condition n’est requise pour bénféicier de cette offre promo : suivez le lien ci-dessous et laissez vous guider pour une protection complète et optimale à un prix imbattable.

Cette offre spéciale de CyberGhost VPN vous permet de baisser chaque mois votre facture de plus de 9€. Votre abonnement annuel vous ouvre sans restriction tous les services de cet excellent fournisseur de VPN, en quelques clics seulement.

Il vous ajoute mĂŞme des services tels que l’accès aux sites bloquĂ©s, les Ă©vĂ©nements sportifs en streaming et les meilleures affaires en ligne pour une expĂ©rience des plus confortables. N’attendez pas qu’il soit trop tard : profitez de cette offre dès Ă prĂ©sent avant qu’elle n’expire.

