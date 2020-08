Bon plan : deux SSD de chez SanDisk sont en promotion !

Nous avons déniché des multiples offres d’Amazon deux SSD de chez SanDisk d’excellentes qualités. Vous êtes à la recherche d’un SSD ? Alors vous êtes bien tombé, car nous vous proposons un premier SSD de 1 To et un seconde de 4 To ! De quoi stocker vos fichiers pour un chargement plus rapide ! Retrouvez les deux SSD sur Amazon directement en passant par le bouton ci-dessous.

Liste des SSD de chez SanDisk

SSD SanDisk 1 To : le passe partout

Les SSD de 500 Go sont très répandus sur les ordinateurs. Néanmoins, SanDisk vous permet d’acquérir un SSD avec 1 To de stockage pour seulement 89,99 € au lieu de 120,99 € soit 31 € d’économie (- 26 %). En effet, ce bon plan est parfait pour toute personne qui souhaite upgrade ou ajouter du stockage à son ordinateur ! Grâce à sa qualité de construction, vous pourrez garder ce SSD pendant de nombreuses années. Sa capacité de stockage est parfaite pour stocker des documents, films ou même des images. Un autre avantage du SSD provient de sa vitesse de lecture et d’écriture. Grâce à ses 535 Mo/s de lecture, vous pourrez charger un jeu rapidement, les temps de chargements seront un lointain souvenir. De plus, les 450 Mo/s d’écriture vous permettront de transférer de très gros fichiers sur celui-ci, le tout dans un temps relativement court.

Quoi qu’il en soit, nous trouvons que ce SSD restera parfait pour un système d’exploitation et des fichiers ordinaires. Vous souhaitez un SSD pour du Gaming ?! Alors c’est la seconde offre qui sera la plus alléchante. Finalement, vous ne trouverez pas de meilleurs SSD avec un tel rapport qualité/prix. Il est disponible sur Amazon au prix de 89,99 € au lieu de 120,99 € soit 26 % d’économie.

SSD SanDisk 1 To

SSD SanDisk 4 To : parfait pour le gaming

Pour ce qui est du SSD de 4 To de chez SanDisk, nous vous le conseillons pour du gaming ou pour une utilisation en NAS. Vous pourrez le trouver sur Amazon au prix de 429,99 € au lieu de 500,99 € soit 24 % en moins. L’espace de stockage est parfait pour accueillir de très gros jeux comme le battleroyal de Call of Duty Modern Warfare. Ce jeu continue de grossir au fil des mises à jour ! De ce fait, vous allez vite vous retrouver à court d’espace. C’est le bon moment de changer votre moyen de stockage. SanDisk n’a pas fait les choses à moitié. Ce SSD est plus puissant que celui présenté ci-dessus. Grâce à ses 560 Mo/s de lecture, vous en aurez fini avec les temps de chargements interminables. Cette vitesse de lecture sera toute aussi utile pour s’en servir de NAS. En effet, vous pourrez stocker vos films dessus et les envoyer à votre télévision grâce à l’application Plex. De plus, grâce à la vitesse de lecture vous pourrez envoyer du contenu 4K sans aucun souci.

En revanche, les composants de votre ordinateur et votre connexion entrent également en compte. Au niveau de la vitesse de lecture, vous pourrez avoir près de 530 Mo/s. Parfait pour transférer vos anciens jeux d’un autre disque dur vieillissant. L’acquisition de ce SSD de 4 To de chez SanDisk est un investissement à long terme. Vous ne serez pas déçu de la puissance et des ressources qu’il vous donnera. Celui-ci est disponible sur Amazon au prix de 429,99 € au lieu de 500,99 € soit 71 € d’économie (-24 %).

SSD SanDisk 4 To