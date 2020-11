Bon Plan : eBay casse les prix sur les grandes marques tech (jusqu’à -50%)

En cette fin novembre, eBay multiplie les offres promotionnelles pour vous faire économiser avant les fêtes. Aujourd’hui encore, plusieurs grandes marques sont à l’honneur comme Apple, Dyson, Xiaomi ou encore Seagate.

Le marchand propose plusieurs avantages en cas de commande, avec la livraison gratuite sur tous les produits de cette sélection. D’autre part, tous les vendeurs sont certifiés, et bénéficient de la « Garantie Clients eBay« . En cas de problème avec votre commande, vous serez donc remboursés.

Pour que vous ne manquiez aucune promotion pour l’événement Noël chez eBay, le marchand a mis en place une page dédiée aux meilleures promotions ici :

En étudiant toutes ces offres, voici la sélection eBay du jour des équipes de Presse-citron :

Disque dur 1 To à 39€ seulement

Les vendeurs français sont à l’honneur toute la journée chez eBay, et ce bon plan sur le disque dur Seagate est proposé par un vendeur français. Habituellement vendu 49€, il est proposé aujourd’hui seulement à 39€ chez eBay.

Il est compatible PC, Mac et Linux, et propose une connexion en USB 3.0. Si vous cherchez une bonne solution de stockage externe pour vos photos ou vidéo, ses 1 To vous permettront de gagner énormément de place sur votre PC actuel.

Redmi Note 9 Pro à 189€

Lancé à 299€, le Redmi Note 9 Pro est proposé aujourd’hui à 189€ chez eBay. Alors que son rapport qualité-prix est déjà excellent, cette réduction chez eBay ce lundi l’améliore encore un peu plus.

Propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 720G et 6 Go de RAM, il est aussi ultra endurant avec sa batterie géante. Vous serez aussi bien doté au niveau du stockage, avec 128 Go sur la version en promotion aujourd’hui. Le Redmi Note 9 Pro est parfait pour le multimédia avec son grand écran de 6,7 pouces qui n’a que très peu de contours. La livraison est gratuite.

Carte PlayStation Network 50€ à 40€

Si vous cherchez à recharger votre compte PlayStation Network, l’offre eBay est parfaite. Pour 40€, vous recevrez par email une carte d’une valeur de 50€. Attention cette carte n’est valable que pour les comptes PlayStation en France, si vous nous lisez depuis la Belgique ou la Suisse, passez votre tour.

Vous bénéficiez de toute la garantie eBay sur cette commande, et déjà près de 9 000 cartes ont été commandées. Le vendeur est fiable, avec 99,9% d’évaluations positives pour 772 550 ventes.

Xiaomi Mi Band 5 à 29€ au lieu de 49€

Habituellement vendu 49€, l’excellent bracelet connecté Mi Band 5 de Xiaomi est proposé en vente flash à 29€ aujourd’hui chez eBay.

Expédié depuis la France, avec la livraison gratuite, le Mi Band 5 possède le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors que des concurrents proposent des prix 3 à 4 fois supérieurs, le Mi Band 5 est parfait pour suivre votre activité. Pas, séances de sport, rythme cardiaque ou sommeil, vous saurez tout. C’est un cadeau de Noeël idéal pour faire plaisir ou se faire plaisir.

iPhone 11 à 619€ seulement !

Apple est à l’honneur dans cette vente flash du jour. L’iPhone 11 blanc avec 64 Go de stockage est proposé proposé aujourd’hui à 619€ au lieu de 809€chez eBay. Le vendeur est très fiable, avec plus de 64000 produits vendus et une notre moyenne de 99,7%.

La livraison est offerte, et l’iPhone 11 expédié depuis l’Italie. C’est un excellent deal pour plusieurs raisons. Même s’il est sorti il y a un an maintenant, l’iPhone 11 reste surpuissant avec son SoC Apple A13. D’autre part, difficile de trouver un smartphone Apple aussi récent à ce prix là.

Purificateur d’Air Xiaomi à 159€

Cette dernière offre de notre sélection concerne le tout dernier purificateur d’air Xiaomi, le H3 est proposé à 159€ au lieu de 199€. C’est tout simplement du jamais vu, alors qu’il n’est disponible sur le marché que depuis 6 mois seulement.

Le Purificateur Xiaomi Air Purifier 3H est intelligent. Il adaptera sa puissance en fonction de la pollution dans votre pièce, et est excellent pour supprimer la fumée. Son application Mi Home vous permet de le paramétrer, et de le lancer à distance. Son écran OLED à l’avant vous permet aussi de tout savoir sur votre intérieur, et de naviguer dans les différents modes.. La livraison est gratuite.

Les avantages de commander chez eBay

Pour Noël, eBay propose des bons plans sur toutes les catégories, et le rayon high-tech n’est pas en reste. Les prix proposés pour leur opération spéciale Noël sont sur une bonne partie des références bien meilleurs que la concurrence. En plus de cela, la Garantie client eBay, assure vos achats avec ses différents marchands.

Elle permet également de bénéficier d’un service client par téléphone, chat et email et une gestion simple des retours. Vous êtes donc protégés lors de l’achat, et on vous conseille de faire un tour sur la page bon plans en plus de celle dédiée aux offres de Noël. Cerise sur le gâteau, toutes les livraisons sont gratuites sur les produits de notre sélection.

