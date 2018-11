✅ Amazon Echo Dot 3ème génération à -50%, soit 29,99€

L’Echo Dot est en promotion chez Amazon à -50%. Alors que le Black Friday se profile doucement, le marchand en a déjà profité pour faire quelques belles promotions sur ses enceintes équipées de son assistant vocal intelligent Alexa. En l’occurrence, le nouvel Amazon Echo Dot de troisième génération est à -50% de réduction, soit 29,99€. Il offre aussi 3 mois d’abonnement à Amazon Music Unlimited. L’Amazon Echo original est quant à lui en promotion de -40% à 59,99€. Ces promotions sont déjà très généreuses, et il est peu probable que l’on retrouve une meilleure remise d’ici au Black Friday sur ces enceintes.

Amazon Echo Dot, Kindle et Fire TV en promo

Dans une semaine tout pile, nous serons au fameux « Black Friday ». Le géant Amazon a déjà pris les devants sur l’événement et il offre déjà quelques belles promotions sur ses produits. On a tout d’abord les liseuses électroniques et la Fire TV qui sont en promotion de -30% avec le code promo ACCESSOIRE30, et on retrouve aussi des promotions encore plus généreuses sur ses enceintes intelligentes.

La dernière enceinte connectée Amazon Echo Dot a vu apparaître un nouveau design plus fin, plus arrondi et plus adapté aux standards de l’époque. Il vient ainsi remplacer le Echo Dot de la génération précédente, et il se pose comme une alternative à l’Amazon Echo qui est lui plus imposant (mais qui justifie d’un son de meilleure qualité pour écouter de la musique). Ce dernier est également légèrement plus cher, mais lui aussi est en promotion. A noter que l’Echo Spot avec son écran et l’Echo Plus ne sont pas encore en promotion.

Bundle avec des ampoules connectées Philips

En plus de ses promotions sur l’Echo Dot, Amazon propose à ses clients de belles promotions sur des packs pour bien débuter dans la maison connectée. On retrouve par exemple un pack qui inclut un Echo Dot de 3ème génération avec un kit de démarrage avec des ampoules connectées Philips Hue – le tout à -40% de réduction soit 154€ seulement. Pour ceux qui se contenteraient de l’Echo Dot de 2ème génération, le même pack est disponible pour 99€ seulement.

C’est aujourd’hui l’une des grandes promesses d’Alexa : pouvoir contrôler sa maison en toute simplicité grâce à la voix. Les ampoules Philips Hue sont un excellent exemple (d’autant plus qu’elles sont la référence du marché) puisqu’elles peuvent être allumées et éteintes grâce à des directives lancées vers l’Amazon Echo Dot.

Un bon plan pour tester l’assistant vocal Alexa ?

L’Amazon Echo Dot reste un outil idéal pour échanger oralement avec l’assistant intelligent Alexa développé par la marque. Les fonctionnalités sont multiples : lancer des playlists musicales (Amazon Music, Spotify et Deezer sont compatibles), lancer un minuteur, demander des informations disponibles sur internet, contrôler d’autres objets connectés de la maison tels que les ampoules Philips etc. Dans les deux cas, ces promotions sont un excellent moyen de tester l’assistant vocal d’Amazon sans pour autant prendre un risque financier considérable.

Avec ce tarif à 29,99€, l’Echo Dot devient le plus moins cher de toutes les enceintes dotées d’un assistant vocal – et il s’avère être à ce prix un très bon cadeau de Noël high-tech. Il est d’ailleurs peu probable qu’Amazon augmente encore son pourcentage de remise sur ce produit pendant le Black Friday tant la réduction est déjà compétitive. Vous pouvez retrouver toutes les promotions sur ces accessoires Amazon directement sur le site officiel du marchand :

