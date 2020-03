Bon Plan Fnac : jusqu’à minuit, vous pouvez bénéficier de jusqu’à 60€ de réduction !

C’est une opération assez rare à la Fnac et chez Darty, les cartes cadeaux sont en promotion jusqu’à ce soir minuit. Baptisée « vendredi 13 jackpot », l’opération vous permet d’acquérir à prix cassé plusieurs cartes cadeaux :

Vous avez le droit d’acheter deux cartes maximum de chaque, ce qui peut s’avérer intéressant si vous comptez acheter un produit avant le 31 mars à minuit. Les cartes sont valables à la fois chez Fnac et chez Darty, et vous pouvez commander en ligne ou en magasin. Les seules catégories exclues sont les voyages, abonnements presse, tirages photo et les maketplaces des deux marchands.

Une offre cumulable avec les promos en cours chez Fnac/Darty

Si vous cherchiez à économiser, ces deux offres vous permettent de cumuler d’entrée de 13% à 17% de remise, qui vont s’ajouter aux réductions déjà en cours à la Fnac ou chez Darty. Si vous cherchez un nouveau smartphone à moins de 450€ par exemple, vous aurez donc droit à 60€ de réduction en payant grâce à ces cartes.

Sur la Nintendo Switch édition Animal Crossing, vous gagnerez par exemple 50€, en cumulant deux cartes à 150€ et une carte à 60€.

L’offre s’arrête ce soir à minuit, et vous avez jusqu’au 31 mars pour dépenser vos cartes cadeaux. Dès la validation de votre commande, vous recevrez les codes des cartes pour les utiliser au moment du paiement à la fin du processus sur chacun des sites, ou lors de votre passage en caisse au magasin.

Pour profiter de l’offre « vendredi 13 jackpot », c’est par ici que ça se passe :

Profiter de l’offre