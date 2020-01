Bon plan : iPhone 11 à prix cassé, stock ultra limité ! 🔥

Incroyable, alors qu’on se rapproche doucement de la fin des soldes, un iPhone 11 avec 64 Go de stockage tombe à un prix cassé. C’est chez le marchand Cdiscount qu’il faut aller pour économiser plus de 60€ sur ce modèle. Les petites réductions sont très précieuses, et on sait ô combien elles sont rares chez Apple. C’est le moment de faire une belle économie.

Comme vous le savez très certainement, le géant Apple n’aime pas les promotions – et sa dernière génération de produits n’est en général jamais en soldes. L’iPhone 11 bénéficie toutefois d’une exception puisqu’il est en promo sur Cdiscount pendant quelques heures. On l’avait déjà vu un peu plus tôt dans le mois avec un prix aussi faible, mais cela n’a pas duré plus que quelques heures.

Un iPhone 11 en promo, sautez sur l’occasion !

Les nouveaux iPhone 11 sont en vente flash sur Cdiscount, ce qui est suffisamment rare pour vous le signaler. Le marchand a offert un coupon sur ce smartphone au début des soldes – mais depuis il a été très calme. Même son de cloche chez Amazon qui n’a plus aucune remise sur ces iPhone 11 – quel que soit le stockage. Il faut donc se rabattre sur cette offre d’un vendeur tiers sur Cdiscount pour profiter de 8% de remise sur l’iPhone 11 en couleur noire.

Comme toujours, il faut savoir se ruer sur l’occasion pour profiter de l’iPhone 11. Celui-ci est déjà considéré sans aucune remise comme un excellent rapport qualité prix. Par défaut, il est non seulement au même prix que son prédécesseur (iPhone XR), mais il bénéficie de performances bien plus convaincantes. On peut citer le double capteur photo sur son dos (avec un objectif ultra grand angle), et une puce A13 Bionic. Au niveau de la rapidité et de l’autonomie, l’iPhone 11 en soldes est encore un cran devant les précédentes versions.

Cdiscount, champion des promotions

Alors qu’ils sont sortis il y a quelques mois seulement, les iPhone 11 sont en soldes – une vraie surprise. Il y a quelques années, un tel scénario aurait été impensable car Apple faisait attention à ce qu’il n’y ait aucune remise. Même pendant le Black Friday, on a vu très peu de remises sur la dernière génération de smartphones Apple. Toutefois, les soldes ont vu quelques réductions ponctuelles sur l’iPhone 11.

Aujourd’hui, l’iPhone 11 en promotion pour ces soldes sur Cdiscount est une bonne opportunité pour payer quasiment 10% de moins sur le produit. Dans tous les cas, si vous changiez d’avis, il est toujours possible de retourner le produit et se faire rembourser. En l’occurrence, Cdiscount vous donne la possibilité de changer d’avis dans les 15 jours suivants la livraison.

Encore une fois, le stock d’iPhone 11 en soldes est très limité, cela peut partir à tout moment. Le coloris noir est le seul qui est concerné par la promotion, il faut donc se dépêcher pour en profiter. En prenant votre appareil sur ce site marchand, vous bénéficiez de la même garantie constructeur que si vous l’aviez acheté en direct dans une boutique Apple. La différence est donc vraiment uniquement dans le prix – vous n’avez rien d’autre à craindre.

