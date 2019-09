Bon Plan : iPhone 11 à 739€ au lieu de 809€ + 111€ remboursés 🔥

C’est la bonne nouvelle du soir si vous vouliez acheter un iPhone 11 pas cher. Jusqu’à minuit, Rakuten propose cet énorme bon plan sur l’iPhone 11 noir de 64 Go à 739€. En plus de cela, l’opération Happy Hour Tech permet aux membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement) de bénéficier de 111€ en bons d’achat sur les prochaines commandes.

Pour en profiter, il n’y a qu’une seule condition, être ou devenir membre du Club Rakuten. Les Super Points cumulés peuvent être utilisés 3 jours après votre commande, ce qui est idéal pour commander des accessoires comme des coques ou le chargeur rapide USB-C 18W pour votre iPhone 11, comme tout autre produit présent sur le catalogue Rakuten. Attention, ce bon plan iPhone 11 sur Rakuten n’est disponible que jusqu’à minuit, ce soir.

Profiter de l’offre

iPhone 11, best-seller en puissance?

Annoncé lors de la WWDC de septembre, l’iPhone 11 est le nouveau modèle le plus abordable chez Apple. Son écran Liquid Retina LCD de 6,1″ permet une faible consommation de la batterie, et son nouvel objectif photo grand-angle permet une plus grande variété dans la prise de clichés que sur l’iPhone XR, pourtant déjà excellent. Pour le reste, on retrouve les mêmes atouts que l’iPhone 11 Pro avec la puce A13 Bionic, tout simplement la plus puissante du marché. Cette offre à 739€ est déjà très belle en soi, et l’ajout des 111€ de bons d’achat est une très belle nouvelle.

Pour le reste, on retrouve tout le savoir faire d’Apple sur cet iPhone 11, centré autour d’iOS 13, la nouvelle version du système d’exploitation de la marque. L’iPhone 11 est un choix très intéressant, surtout que le prix de l’iPhone 11 Pro est largement supérieur, à 1159€ pour le modèle 64 Go.

Le produit est expédié depuis le Royaume-Uni, comptez deux semaines maximum pour la livraison. La garantie du vendeur (vérifié par Rakuten) est de 24 mois, et le modèle est livré avec un adaptateur pour les prises françaises. La promotion se termine à minuit, et ne porte que sur les stocks disponibles, soyez donc rapides si vous voulez en profiter !

Mention légales de l’opération :

• Date : 23/09/2019 de 18h00 à 23h59 GMT + 1

• Générosité : RSP x15 (pour les membres Club R). Capping : 20 000 points

• Multiplicateur de Super Points valable sur inscription au Club R le lundi 23 septembre 2019 de 18h00 GMT +1 jusqu’à 23h59 GMT +1 dans la limite de 20 000 Points Bonus par utilisateur, uniquement sur l’ensemble des produits de la catégorie « High-Tech » dans la limite des stocks disponibles, frais de port non inclus. Multiplicateur de Super Points valable pour tout moyen de paiement à l’exception du paiement en Super Points et dans la limite de 2 000 000 de Rakuten Super Points. Ces Super Points sont validés et utilisables à compter du 3ème jour suivant la date à laquelle la bonne réception du ou des articles a été confirmée et valables pendant une durée de trente (30) jours. Aucune transaction effectuée dans le cadre d’une activité commerciale ne donnera droit aux Super Points. Pour plus d’informations sur les Super Points, vous pouvez consulter le règlement : https://fr.shopping.rakuten.com/newhelp/reglement-club/