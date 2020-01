Bon plan : iPhone XS 64 Go à 679€ au lieu de 1159€, soit -41% 🔥

Ce matin, les bons plans tombent en masse sur Cdiscount. On retrouve par exemple l’excellent iPhone XS avec 64 Go de stockage à 679€ au lieu de 1159€. Si ce téléphone n’est plus commercialisé par Apple depuis la sortie de son successeur (iPhone 11 Pro), il reste un très bon produit. Avec presque 500€ de remise par rapport à son prix d’origine, c’est l’unes des promotions phares de ces soldes.

Chaque jour, Cdiscount publie quelques rares promotions choc sur de l’électronique. Pour ce mercredi, 2ème démarque de l’opération, ce sont les iPhone XS qui bénéficient d’une lourde réduction. Avec 41% de remise par rapport au prix qui était encore affiché en septembre dernier, ce smartphone est tout simplement incontournable dans la gamme. Il tombe ainsi plus bas que l’iPhone XR, alors que celui-ci est moins performant que l’iPhone XS.

L’iPhone XS baisse de -40% ce matin

Pour l’utiliser quotidiennement, l’iPhone XS est un très bon produit. Il est équipé d’un très bel écran OLED de 5,8″ digne de la marque à la pomme. Il offre une qualité de photo à la hauteur, et il redouble de puissance avec l’excellent processeur A12 Bionic. Cette génération 2018 d’iPhone se distingue pour avoir une bien meilleure autonomie que ses prédécesseurs, ce qui est vraiment apprécié.

Pour ceux qui apprécient l’écosystème Apple et qui veulent acheter un iPhone XS pas trop cher en janvier, c’est vraiment le moment de saisir cette opportunité. Ce téléphone n’a jamais été vu à un prix aussi bas – même pendant le Black Friday. C’est une occasion unique d’économiser 500€ sur un téléphone qui reste parmi les meilleurs du marché en ce moment. La différence avec le dernier iPhone 11 Pro réside principalement dans l’offre photo qui s’est encore améliorée. Cela dit, l’iPhone XS reste un très bon photophone.

Si vous hésitez encore, il faut savoir que Cdiscount vous laisse 15 jours pour changer d’avis. Après la livraison, vous avez donc deux semaines pour tester et réfléchir sur cet iPhone XS en promotion. S’il ne vous convient finalement pas, vous pouvez le retourner et obtenir un remboursement sur votre achat d’iPhone. Cdiscount prend en charge toute la logistique, cela ne vous aura strictement rien coûté.

Cdiscount casse les prix lors des soldes

Pour les soldes, Amazon et Cdiscount s’affrontent à coups de grosses promotions. Chacun des marchands annonce des ventes flash de très haut niveau – à l’instar de celle-ci sur l’iPhone XS. Malheureusement, les stocks sont toujours assez restreints et il faut donc se dépêcher pour en profiter. Cette promotion sur cet excellent smartphone permet d’avoir le meilleur rapport qualité prix du marché, de loin devant tous les autres.

Ces derniers jours, on a pu voir quelques remises sur d’autres produits Apple. Par exemple, Cdiscount offrait 10% de remise sur toute la dernière génération de smartphones du fabricant. Cela reste quand même très limité puisque l’iPhone 11 Pro chutait donc autour des 1044€ – soit quand même presque 400€ de plus que cet iPhone XS en soldes. C’est vraiment un très bon choix, ne réfléchissez pas trop longtemps pour saisir cette opportunité exceptionnelle.

