Bon plan : jusqu’à 398 € de réduction sur les Microsoft Surface

Un mois après une première série de rabais, Microsoft revient en cette fin du mois de mai et lance une nouvelle campagne promotionnelle. Profitez d’un bon plan sur les tablettes Surface Pro 7, Pro X mais aussi sur les Laptop 3 et Studio 2. L’offre exceptionnelle a démarré ce 27 mai. Il permettra aux clients d’économiser jusqu’à 398 € sur leur achat, avec du matériel à jour et des plus puissants du marché. Jusqu’au 26 juin, profitez de 15 % de réduction sur les Microsoft Surface.

Bon plan Surface Pro 7 : jusqu’à 375 € d’économie

C’est la tablette par excellence, si vous cherchez un produit au parfait équilibre entre l’usage d’un ordinateur et l’aspect pratique d’une tablette. En octobre 2019, Microsoft a lancé sa Surface Pro 7 est cette dernière est toujours à la pointe de la gamme. Son écran de 12,3 pouces offre une parfaite lisibilité et sa finesse limite son poids de façon très appréciable. À l’intérieur de cette tablette, une puce Intel Core de 10ème génération qui offre des capacités équivalentes à celles que vous pourriez trouver dans un bon ordinateur.

Profitez du bon plan Microsoft Surface Pro 7 et économisez jusqu'à 375 € ici.

Du 27 mai au 26 juin, Microsoft propose un bon plan sur la Surface Pro 7. Pendant ces quatre prochaines semaines, vous allez pouvoir profiter de mettre à jour votre outil de travail avec un produit 2-en-1 qui profite d’un rabais de 15 %. En vue du prix de la Microsoft Surface Pro 7, c’est l’occasion de profiter d’une version pas cher, à 781 €, loin du prix d’un ordinateur portable digne de ce nom. Certaines versions profitent même d’une réduction allant jusqu’à 375 € d’économie. C’est le moment de se doter du premier outil de la gamme à proposer une prise USB-C (tout en conservant l’entrée USB type A), et choisir une mémoire ultra-rapide de 256 Go, à la compatibilité WiFi 6, et équipé d’une caméra frontale permettant de configurer une reconnaissance faciale.

La Microsoft Surface Pro X en promo, découvrez l’offre

Toujours dans la rubrique 2-en-1, Microsoft lance une promotion sur sa Surface Pro X. Là encore, les économies sont assurées : jusqu’à 300 € de moins sur l’outil de travail par excellence de Microsoft. Son écran de 13 pouces et sa connectivité 4G lui permettent d’être une tablette/ordinateur polyvalente et très puissante. Avertissement néanmoins : si vous avez l’habitude de travailler avec des logiciels strictement disponibles en version 64 bits, mieux vaudra-t-il se tourner vers la Surface Pro 7. En effet, la Surface Pro X n’est pas compatible avec toutes les applications du marché.

Pour son bon plan Surface Pro X, Microsoft casse les prix avec une offre de rabais de 15 %. Là encore, la promo est disponible jusqu’au 26 juin, mais les stocks sont bien évidemment limités. L’offre permet d’économiser jusqu’à 300 €, et le ticket d’entrée est désormais de 993 € au lieu des plus de 1 169 €.

Promo Surface Laptop 3 : Microsoft vous fait économiser 398 €

Pour les adeptes du format de l’ordinateur portable, Microsoft propose son ultraportable, le Surface Laptop 3. Pendant la campagne de promotion exceptionnelle de la marque, vous pouvez profiter d’un rabais de 15% sur le produit, ce qui abaisse son prix jusqu’à 398 €. Vous pourrez par exemple vous offrir le Surface Laptop 3 à partir de 976 € au lieu de 1 145 €.

Pour rappel, cet ordinateur ultraportable a la particularité de posséder un écran tactile. Il est disponible en version de 13,5 ou de 15 pouces, pour satisfaire le maximum de personnes. Il propose un port USB-C et USB-A, des espaces de stockage allant de 128 à 512 Go (avec une mémoire SSD) mais également une mémoire vive de 8 à 16 Go de RAM. Son design est très élégant et épuré, facilement transportable et disponible en plusieurs coloris sobres. L’outil idéal si vous êtes étudiants, ou que vous avez besoin d’un outil de travail bien construit, puissant et permettant de faire tourner l’intégralité des logiciels de bureautique.

Offre exceptionnelle : la Microsoft Surface Studio 2 en promotion

Terminons sur un bon plan qui n’est pas des moindres : Microsoft a décidé d’accorder une promotion sur la Surface Studio 2, l’outil ultime pour les créateurs, à l’usage efficace pour certains métiers comme les architectes. Son gigantesque écran de 28 pouces possède une inclinaison idéale. Pour travailler, le Surface Studio 2 est l’un des plus puissants du marché. L’outil est disponible en deux versions, de 1 To ou 2 To de stockage chacune, avec des RAM de 16 ou 32 Go Il est équipé d’un processeur Intel Core i7, et d’une carte graphique Nvidia. Ci-dessous, Microsoft propose un rabais sur son produit : jusqu’à 825 € d’économie ! Un rabais exceptionnel qui fait passer le prix de départ de la Surface Studio 2 de 4 149 € à seulement 3 526 €.

Dans son emballage, la Microsoft Surface Studio 2 est livrée avec un clavier et une souris qui sont déjà inclus dans l’offre. C’est la même chose pour le stylet, l’outil essentiel de la machine qui propose une expérience unique sur un nombre important de logiciels. Notez par ailleurs que la Surface Studio 2 peut connecter deux écrans 4K de 30 fps chacun, ou un seul écran 4K de 60 fps. Son investissement n’a jamais été aussi intéressant avec le bon plan Surface Studio 2 actuel : plus de 800 € d’économie, c’est donc le moment d’en profiter.

