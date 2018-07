Bon Plan : jusqu’à 40% de réduction chez Dyson

À l’occasion du Prime Day d’Amazon, le géant du e-commerce propose une vente flash réservée à ses membres premium sur son ventilateur/purificateur d’air et les aspirateurs sans sac.

Les produits Dyson sont reconnus pour leurs performances et leur fiabilité, et les offres d’aujourd’hui les rendent plus abordables qu’à l’accoutumée.

Les aspirateurs Dyson en promotion

L’aspirateur sans sac à filtration de particules, le Dyson V7 Fluffy est proposé aujourd’hui seulement à 329€ au lieu de 529€. Il est parfait pour les sols durs, et son autonomie à pleine puissance est de 30 minutes.

Si vous avez un budget un peu plus serré, la V6 Animal Extra est disponible aujourd’hui seulement à 244€ au lieu de 329€. Les différences principales entre la V6 et la V7 sont l’autonomie (20min vs 30 min) et la contenance (0,40L vs 0,54L).

Le Dyson Ball Stubborn, leur aspirateur classique (toujours sans sac) est quant à lui proposé à 229€ au lieu de 329€.

Le ventilateur/purificateur d’air Dyson aussi à prix cassé

Le très populaire Dyson Pure Cool Link est aussi bradée à 299€ au lieu de 499€ jusqu’à ce soir minuit (ou écoulement des stocks). Sa fonction purificateur élimine plus de 99,90% des allergènes et polluants comme le pollen ou les squames d’animaux. Le mode se met en mode automatiquement quand il détecte un air non pur. Toute la programmation passe par le smartphone, pour une utilisation adaptée à vos besoins.

Comme toujours la partie ventilateur fonctionne très bien sur le Dyson Pure Cool Link, il n’y a qu’à voir les commentaires des clients sur Amazon.

À noter qu’il faut absolument être client Prime pour obtenir les remises du Prime Day. Une version d’essai de 30 jours (qui peut être annulée à tout moment) permet de réfléchir à cet abonnement annuel.

Voir toutes les offres ici !