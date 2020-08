Bon plan : la carte SD SanDisk de 256 Go est à 53,73 €

Il existe beaucoup de cartes SD/microSD sur internet néanmoins, le constructeur SanDisk reste encore numéro un du marché. En même temps, le fabricant a su s’adapter aux différents appareils sortis au fil du temps. Cette fois, nous vous proposons une carte SD de 256 Go afin de stocker vos vidéos, photos ou même vos fichiers. Elle est disponible chez Amazon au prix de 53,73 € au lieu de 93,99 € soit 40,26 € d’économie (- 43 %).

Profiter de l’offre

Jusqu’à 150 Mo/s en vitesse de transfert

Cette carte SD en 256 Go de chez SanDisk sera parfaite dans n’importe quelle situation. Celle-ci permet d’enregistrer du contenu 4K sans aucun souci grâce à classe de vitesse UHS (U3) ainsi que la classe de vitesse vidéo V30. Ces différentes classes ont toutes deux leurs utilités. La classe de vitesse U3 permet d’enregistrer du contenu 4K grâce à un périphérique compatible UHS. La suivante, la classe de vitesse V30 permet quant à elle un enregistrement soutenu et constant jusqu’à 30 Mo/s.

Cette carte SD de chez SanDisk est certifié Classe 10. Cette certification vous permettra d’atteindre jusqu’à 70 Mo/s en mode écriture et jusqu’à 150 Mo/s en vitesse de transfert de fichier. Ces vitesses sont excellentes pour du mode rafale par exemple. Elle pourra s’adapter aux conditions climatiques et météorologiques grâce à sa conception unique. Elle résistera sans problèmes aux températures extrêmes, à l’eau, aux différents chocs et pour finir aux rayons X.

En plus de ça, SanDisk permet de récupérer les photos supprimées par erreur grâce au logiciel RescuePro Deluxe. Ce logiciel est disponible gratuitement ! En bref, que devez-vous retenir de cette carte SD de 256 Go de chez Sandisk ? Grâce aux performances fournit avec cette carte SD, vous ne serez pas en difficulté pendant vos prises de vues. Les enregistrements en 4K ne lui feront pas peur ! Les photos prisent en rafale seront parfaitement enregistrée grâce aux différentes certifications de cette carte SD de chez SanDisk (U3 et V30). Vous pourrez la retrouver sur Amazon à 53,73 € au lieu de 93,99 € soit 43 % d’économie (- 40,26 €).

Profiter de l’offre