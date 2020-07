Bon plan : la JBL Link 20 est à 129,99 € soit 35% d’économie

Cette enceinte Bluetooth est très appréciée pour la qualité de son qu’elle procure. La JBL Link 20 est du moins une bonne alternative aux autres produits de chez Google par exemple. D’ailleurs, vous pouvez la trouver sur la Fnac.com au prix de 129,99 € soit 69,91 € de réduction !

Pour une utilisation nomade, elle s’avère très utile. En effet, celle-ci restitue un bon son comme le constructeur sait le faire. L’enceinte portable pourra même restituer des fréquences relativement basses. Au niveau des médiums et des aigus, celle-ci restitue un son clair et précis ! Elle envoie un son de bonne qualité, retenez ça !

Une enceinte portable passe partout

Un second point qui est appréciable c’est sa sobriété. Hormis le logo JBL à l’avant du produit, la JBL Link 20 est très esthétique. Elle est entourée d’un revêtement en tissu et de caoutchouc. Un autre point intéressant à souligner, sa certification IPX7. Grâce à celle-ci, vous pourrez l’amener près de la piscine sans aucun risque de noyade.

La JBL Link 20 pourra remplacer votre appareil Google sans problème. En réalité, comme beaucoup d’autres enceintes, celle-ci intègre Google Assistant afin de la faire obéir avec votre voix. Elle pourra de ce fait, allumer vos lumières, appareils connectés, etc. De plus, elle ne possède aucun port outre le port microUSB pour pouvoir la charger quand elle est épuisée. Elle possède des boutons afin de contrôler la musique, allumer ou couper le microphone et le bouton d’alimentation. Le microphone placé dans la Link 20 est très bon même dans des environnements très bruyants.

En bref, que pouvez-vous retenir de cette JBL Link 20 ? Cette enceinte portable pourra vous accompagner partout et même au bord de l’eau. Elle restituera un son fidèle grâce aux deux haut-parleurs. Vous souhaitez l’utiliser en tant qu’enceinte à la maison ? Google pourra vous assister dans les moindres tâches afin de vous faciliter la vie. Alors, profitez de ce bon plan ! Elle est au tarif de 129,99 € au lieu de 199,90 € soit 69,91 € d’économie (- 35 %).

