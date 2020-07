Bon plan : la LG NanoCell 75″ 8K est à moins de 2000 €

Qui se souvient de l’arrivée de la 4K ? Cette avancée technologique critiquée par certaines personnes est devenue le standard de nos jours. D’ailleurs, s’acheter une télévision en 4K devient de plus en plus facile. Quelque temps auparavant, une nouvelle bombe explose dans l’univers audiovisuel, l’arrivée de la 8K ! Trop cher ? Un simple prototype ? Pas selon LG, car le constructeur commercialise la LG NanoCell 75″ avec une résolution de 8K ! Vous pourrez la trouver sur le site de la Fnac au prix de 1 999 € au lieu de 2 499 € !

LG apporte la 8K à votre domicile

Le célèbre constructeur de télévision commence la course à la 8K avec ce modèle. Qui dit 8K, dit des composants de très bonnes qualités pour un maximum de performances. Au niveau du processeur, LG implante le A9 Gen2 afin de supporter le flux vidéo imposant de la 8K. La dalle de cette télévision utilise la technologie NanoCell comme LG sait bien les faires. Ce type de dalle est équipé de nano particules qui permettent d’améliorer chaque couleur. De plus, ces nano particules permets d’avoir des couleurs resplendissantes ! Cette technologie s’accompagne du Full LED Local Dimming Pro qui permet de gérer individuellement chaque zone de rétroéclairage.

Au niveau du design, cette LG NanoCell 8K amène un style très sobre avec des bords ultra-fins ce qui permet d’être immergé dans les scènes de vos films favoris. Les fonctionnalités présentent sur cette LG 8K sont nombreuses en voici quelques-unes :

100 Hz ;

Airplay 2 et Homekit ;

Dolby vision ;

Dolby Atmos.

L’arrivée de la 8K va bousculer les codes cinématographiques encore une fois. Cette LG NanoCell 75″ permettra à quiconque d’être un précurseur de la 8K. Vous pourrez apprécier à nouveau les plus grands films du cinéma ! Nous rappelons que la 8K n’est pas encore présente en France. Cependant, le processeur fait des merveilles afin de proposer une résolution d’image de 7680×4320 soit quatre fois plus de pixels. Lorsque les chaînes françaises ou même les films rendront la 8K possible, vous pourrez jouir d’un contenu explosif et qualitatif. Retrouvez-la sur le site de la Fnac au prix de 1 999 € soit 20 % de réduction sur la facture d’achat !

