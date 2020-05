Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 en (très) forte chute 🔥

La nouvelle génération de Microsoft Surface Pro 7 et Laptop 3 ont été dévoilés en novembre dernier. Le géant américain a annoncé une mise à jour de son excellente tablette hybride qui ne connait aucune vraie concurrence sur son segment. Amazon a décidé de faire des remises entre 15% et 30% sur toute la nouvelle gamme pendant les French Days et pour le plus grand bonheur de tous.

Ci-dessus, nous avons listĂ© seulement quelques modèles de la Microsoft Surface Pro 7, de la Surface Pro X ou encore sur Laptop 3. Cela dit, Amazon a dĂ©diĂ© une page avec plus d’une vingtaine de rĂ©fĂ©rences qui sont en rĂ©duction. Nous vous invitons Ă aller les dĂ©couvrir directement sur le site marchand pour vous faire votre propre avis sur ces excellents produits.

Surface Pro 7, référence du PC hybride

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Surface Pro 7 de Microsoft, il s’agit d’un PC hybride. Par dĂ©faut, il ressemble Ă une tablette que l’on peut ensuite convertir en ordinateur portable avec des accessoires. Si l’iPad Pro a essayĂ© de s’en inspirer, la Microsoft Surface Pro 7 reste la rĂ©fĂ©rence dans le monde professionnel. Pour ceux qui veulent acheter le pack complet, Amazon propose des remises Ă©galement sur ces derniers, avec souris, clavier et stylet.

Si l’iPad Pro essaie au maximum de ressembler Ă un PC avec ses accessoires, il ne l’est pas autant que la Surface Pro 7. Cette dernière est vraiment un ordinateur comme on peut se l’imaginer. Il est Ă©quipĂ© de la suite Microsoft Office (Word, Excel…), et il s’utilise de la mĂŞme manière qu’un PC portable. Lorsque vous avez mis tous les accessoires, vous ne remarquerez aucune diffĂ©rence. C’est pour cette raison qu’il est aussi populaire.

Pour ceux qui sont amenĂ©s Ă voyager rĂ©gulièrement (pour le travail ou le perso), la Microsoft Surface Pro 7 est l’outil idĂ©al. Il existe plusieurs formats pour ce PC hybride – Ă commencer par une version plus puissante, la Surface Pro X. Cela dit, en optant pour des caractĂ©ristiques plus puissantes sur la Pro 7, vous serez comblĂ©s.

Pour prendre un exemple, les promotions concernent aussi bien la Microsoft Surface Pro 7 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage que la version ultime avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM (avec un processeur i7). Cette dernière sera idĂ©ale pour ceux qui veulent faire de l’Ă©dition de vidĂ©o ou des tâches plus Ă©nergivores. Ce PC hybride est ultra-puissant et flexible, nous ne pouvons que vous le recommander.

Une très belle offre sur Amazon

Certes, la Surface Pro 7 n’est pas donnĂ©e par dĂ©faut – et il faut compter plus de 800€ pour cet ordinateur hybride. Cela dit, c’est un produit fiable qui tiendra dans le temps. C’est aussi le cas pour le Surface Laptop 3, qui est lui un vrai ordinateur. Il ne faut pas vraiment le comparer aux tablettes classiques, c’est un produit que l’on compare plutĂ´t Ă un PC.

Heureusement, Amazon se montre très gĂ©nĂ©reux pour ces French Days avec de belles remises sur tous ces nouveaux produits. Vous pouvez ainsi Ă©conomiser entre 15 et 30% sur tous ces appareils – sous condition que le stock soit encore disponible. La marque amĂ©ricaine a dĂ©jĂ vu plusieurs formats ĂŞtre en rupture, tout peut partir dans la journĂ©e de samedi.

Sur certains modèles, vous pouvez ainsi Ă©conomiser plus de 300 euros par rapport au prix d’origine. Quand on sait que ces produits sont assez seuls sur le crĂ©neau, c’est une très belle offre. Parmi nos PC hybrides prĂ©fĂ©rĂ©s, nous ne pouvons que vous recommander la Surface Pro 7 avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et un processeur i5. C’est un compromis parfait pour une utilisation au quotidien. Il tombe Ă 1 149€ au lieu de 1 369€, soit 220€ de rĂ©duction.

Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©s par ces modèles de Microsoft Surface Pro 7, nous vous invitons Ă dĂ©couvrir la page dĂ©diĂ©e sur Amazon. Il faut savoir que tout achat sur ce site vous permet d’avoir la garantie du constructeur classique. A noter que vous pouvez aussi profiter d’une pĂ©riode de test de 30 jours pendant laquelle vous pouvez rendre votre appareil s’il ne vous convient pas. Amazon procèdera alors Ă un remboursement intĂ©gral.

