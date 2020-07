Bon Plan : la NVIDIA Shield passe sous la barre des 150€ 🔥

Les boîtiers TV sont de plus en plus courants dans les foyers. Nous voyons souvent des Xiaomi Mi TV Stick, des Apple TV ou même des Shield TV Pro. Néanmoins, ces deux dernières ne sont pas pratiques pour être transportées en voyages. Alors vous partez en vacances d’été et vous souhaitez un plan b en cas de pluie ? Cette Nvidia Shield TV pourra vous sauver en cas d’intempéries. Elle est disponible sur Google au prix de 159,99 €. Vous pourrez bénéficier de 8 % de réduction en plus en rentrant le code PROMOJUILLET8, soit 148€.

Cette Shield TV est canon

Elle est petite donc vous pourrez l’emporter où vous le souhaitez. Sa forme cylindrique la rend originale et passe partout. Vous pourrez profiter de son port HDMI, un port de carte microSD et même d’un port Ethernet. Vous pourrez connecter une manette grâce au Bluetooth 5.0. La Shield TV tourne sur la version la plus récente d’Android TV. Vous aurez accès à Google Assistant ainsi qu’à Alexa.

De très bonnes fonctionnalités

Cette Shield TV de Nvidia propose un processeur Tegra X1+ accompagné de 2 Go de mémoire vive. Vous pourrez faire des sessions gaming grâce à GeForce Now, parfait en cas de pluie ou soirée entre amis. Le Dolby Vision est également disponible ainsi que le HDR (à condition d’avoir une télévision compatible) pour un résultat en 4K. Au niveau du son, cette Shield TV propose le Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore.

Alors prêt à l’acquérir ? Vous pouvez l’acheter sur Google et avoir une réduction grâce au code ci-dessous. Celle-ci ne vous coûtera que 148 €, qui dit mieux ? Elle sera parfaite pour vous accompagner où vous le souhaitez. Que vous regardiez des films, écouter de la musique, faire des sessions de FIFA avec votre ami ou même pour regarder du YouTube, elle pourra vous servir pendant de nombreuses années.

Profiter de l’offre (code PROMOJUILLET8)