Bon plan : la Philips The One est à prix barré chez Darty (-300€)

Nous avons déniché pour vous une belle TV Philips The One. À la base, cette télévision est au tarif approximatif de 999 euros. Nous vous la proposons au tarif de 699 euros chez Darty. Une offre à ne pas rater, car vous ne la retrouverez pas avant un moment à ce prix-là. En plus de ça la Philips The One est vendue à ce prix-là en 65 pouces soit 165 cm. Un écran parfait pour visionner des films sur Netflix ou Amazon Prime Vidéo grâce à la dalle LED 4K.

Profiter de l’offre

Outre le fait qu’elle soit vendue à ce prix, vous pourrez profiter d’un design moderne et un éclairage Ambilight. La fonction Ambilight donne un effet plaisant lorsque vous regardez les films. Cette télévision possède un design moderne avec des bordures qui se font vite oublier. Niveau technologies, cette Philips The One embarque avec elle toute la gamme HDR donc HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDR HLG et bien d’autres traitements vidéo. Les consoles comme la PS4 ou même la Xbox One X s’adapteront à la Philips The One.

The One avec Android TV

Au niveau de l’OS, vous pourrez profiter de l’excellent Android TV. Grâce auquel vous pourrez avoir accès à plus de 5 000 applications comme MyCanal, Disney ou bien encore Netflix et Amazon Prime Vidéo comme précédemment cité. Il vous sera possible de diffuser du contenue en passant par votre smartphone ou votre ordinateur. Vous pourrez également utiliser le navigateur chrome pour diffuser du contenue grâce à la fonction Chromecast, nativement implantée dans cette télévision. L’avantage d’une telle fonction c’est qu’il est inutile d’acheter des dongles ou même une Chromecast. Niveau connectique, la Philips The One propose quatre ports HDMI, deux ports USB, un port jack, un port optique pour brancher un home cinéma ou une barre de son et pour finir une entrée pour l’antenne.

N’oubliez pas ! Cette Philips The One est disponible au prix de 699 euros au lieu de 999 euros habituellement, une économie de 300 euros qui n’est pas négligeable. Vous ne la verrez pas souvent à ce prix là alors foncez !

Profiter de l’offre