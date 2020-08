Bon plan : la Surface Go 2 de Microsoft est au prix de 559 € (-160 €)

Les différents ordinateurs de chez Microsoft sont de très bons produits. D’ailleurs, c’est bientôt la rentrée, avez-vous pensé à utiliser un ordinateur pour alléger votre sac ? C’est pour ça que nous avons déniché cette Surface Go 2 de chez Microsoft. Cette tablette 2-en-1 pourra facilement entrer dans votre sac. Celle-ci est disponible chez Amazon pour seulement 559 € au lieu de 719 € soit 22 % d’économie.

Une tablette 2-en-1

Cette Microsoft Surface Go 2 est une tablette 2-en-1 parfaite pour une utilisation bureautique et multimédia. Grâce à sa dalle 10,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, vous n’aurez aucune complication pour lire quelque chose à l’écran. Au niveau du processeur, cette Surface Go 2 possède un Intel Core M3 de 8e génération accompagné de 8 Go de mémoire vive. Ces deux composants vous permettront de réaliser des tâches classiques sans aucun souci.

Les 128 Go de stockage en SSD de cette Surface Go 2 vous permettront de sauvegarder vos prises de notes ou traitements de textes. D’ailleurs, grâce à son écran PixelSense tactile, vous pourrez prendre des prises de notes rapides grâce au stylet vendu séparément. Cette tablette de chez Miscrosoft possède un port USB-C, une prise casque de 3,5 mm, un port Surface Connect afin de connecter la Surface Cover (vendue séparément) et pour finir, un lecteur de carte microSD. Cette tablette permet de se connecter à internet grâce à la wifi ou par Bluetooth, en partage de connexion.

Un ordinateur 2-en-1 sans superflue

En bref, vous pourrez aisément utiliser cette Surface Go 2 que ça soit en cours, à la maison ou au bureau. Cette tablette 2-en-1 sera parfaite si vous vous procurez le stylet vendue séparément. La Surface Cover (le clavier) est également disponible pour cette tablette. Celle-ci est disponible chez Amazon au prix de 559€ au lieu de 719 € soit 160 € d’économie (- 22%). Grâce à cette promotion vous pourrez acquérir le stylet ou le Surface Cover sans trop dépenser.

