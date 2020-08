Bon plan : l’ancienne génération de MacBook Air pour seulement 899,99 €

Apple est connu pour fabriquer des ordinateurs de très bonnes qualités. Le gros avantage des MacBook Air est sa longévité que ça soit au niveau de la batterie que de l’OS. En effet, l’OS est tellement bien optimisé qu’Apple arrive à harmoniser avec brio la partie software et hardware de leur MacBook Air. Pourquoi avoir les derniers composants alors que le matériel n’est pas utilisé à 100 % de sa capacité ? Retrouvez ce super bon plan sur seulement 899,99 € avec une sacoche en prime.

C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleurs MacBook Air

Ce MacBook Air n’est pas le dernier néanmoins, il reste de très bonne qualité. Le design peut rebuter certain, mais pour une utilisation bureautique ça ira amplement. Ce MacBook Air possède le clavier ciseaux, le plus agréable et ergonomique. Au niveau des composants, ce MacBook propose 8 Go de mémoire vive avec un Intel Core i5-5350U de 5e génération cadencé à 1,8 GHz en guise de processeur. Ces deux composants ne sont plus d’actualité certes, mais l’optimisation apportée par Apple est exemplaire. La dalle quant à elle propose une bonne résolution de 1440×900. Pour l’audio, Apple a intégré deux haut-parleurs stéréo, deux microphones ainsi qu’une prise casque. Vous regretterez peut être la Intel HD Graphics 6000, puce graphique intégrée au processeur.

En plus de ce MacBook Air, vous aurez une sacoche afin de le transporter partout avec vous. Un pack très intéressant surtout avec l’approche de la rentrée. Cet ordinateur portable est parfait pour de la bureautique voir un peu de traitements d’images. Vous pourrez stocker vos cours ou même vos images dans le SSD de 128 Go. Ce MacBook possède plusieurs connectiques telles qu’un port pour carte SD, deux ports USB, le port d’alimentation ainsi qu’un port Thunderbolt. En bref, vous pourrez avoir un MacBook Air qui pourra vous suivre plusieurs années sans aucun souci. Trouvez-le sur Cdiscount pour seulement 899,99 €.

