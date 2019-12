Bon Plan : le Chromebook Dell Inspiron 7000 à -25%

Comme tous les Chromebook, le Dell Inspiron 7000 tourne sous ChromeOS. Le système d’exploitation made in Google est ultra léger et parfait pour les tâches simples du quotidien. La particularité de cet Inspiron 7000 de Dell est qu’il est hybride. Vous pouvez donc passer en quelques secondes d’un mode laptop classique au mode tablette, le clavier venant derrière l’écran tactile.

Pendant la vente flash proposée par la Fnac, le Dell Inspiron 700 bénéficie de 25% de réduction, à 639€ au lieu de 849€. Le marchand propose aussi des offres spéciales pendant toute la période, avec le Google Mini à 19,99€ et 100€ de réduction pour l’achat simultané de ce Chromebook et d’une licence Office Famille et Étudiant 2019.

Le ChromeBook Inspiron 7000 possède une dalle tactile de 14 pouces. Un stylet est livré avec, et se range directement dans le corps pour ne pas prendre de place. Son corps en aluminium lui donne une vraie solidité et le clavier est rétroéclairé.

Point non négligeable, il est l’un des Chromebook avec le plus de connectique. Deux ports USB-C, un microSD, un port USB et un port jack, de quoi répondre à la plupart des usages.

Autonomie et puissance

Les deux autres atouts de ce Dell Inspiron 700 sont l’autonomie et la puissance. Alors que les Chromebook utilisent souvent des puces ARM, Dell a fait le choix d’un processeur Intel Core i3 de 8e génération. Comme ChromeOS est moins énergivore que Windows, l’Inspiron 7000 est particulièrement véloce.

L’Intel Core i3 est aussi très peu consommateur en énergie, vous tiendrez donc 10 heures avec une charge complète. Pour la recharge, Dell livre un bloc secteur de 65W, et vous pourrez utiliser n’importe quel chargeur USB-C compatible avec la technologie Power Delivery.

Pour les créatifs, le stylet fourni permet d’utiliser les applications de dessin. ChromeOS accepte depuis plusieurs mois les applications Android, vous avons donc un accès simple au large catalogue du Play Store de Google.

Tous ces atouts font du Chromebook Inpirion 7000 un excellent choix pour un étudiant par exemple. En le chargeant le matin, il pourra prendre des notes tout au long de la journée, sur une machine véloce et assez compacte. Cette vente flash expire aujourd’hui, soyez donc rapide si vous voulez en profiter.

Pour tout savoir sur le Dell Inspiron 7000, rendez-vous sur sa fiche dédiée chez Fnac :

Profiter de l’offre