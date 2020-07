Bon plan : Le Dell XPS 13″ perd 200 € pour tomber à 1599,99 €

Les modèles XPS sont d’excellents ordinateurs portables. De plus, ce modèle de 13 pouces est le compagnon idéal pour vos cours ou une utilisation bureautique nomade. Vous pourrez le retrouver sur le site de la Fnac au prix de 1599,99 € au lieu de 1899,99 € soit 16 % d’économie. Vous possédez la carte Fnac ? Il vous sera possible de bénéficier d’un chèque cadeau de 200 € crédité sur votre compte fidélité.

De bonnes performances dans un petit modèle

Les XPS sont d’excellentes machines pour tout ce qui est bureautique. Du moins, cette affirmation fonctionne pour ce modèle 13 pouces. Grâce à sa petite taille, vous pourrez l’amener partout avec vous. Le XPS de chez Dell pourra aisément suivre la cadence demandée avec son Intel Core i7 1065G7 de 10e génération. Un très bon processeur qui peut être cadencé jusqu’à 3,9 GHz. Celui-ci travaille à merveille avec 16 Go de mémoire vive en LPDDR4 cadencés à 3755 MHz. Ces deux composants vous permettront de réaliser plusieurs tâches simultanément sans aucun souci.

Ce Dell XPS possède un SSD de 512 Go de stockage, parfait pour augmenter les performances du système d’exploitation. D’ailleurs, c’est Windows 10 édition familiale en 64 bits qui se trouve sur ce modèle. Outre un démarrage plus rapide de l’OS, vous pourrez bénéficier d’un démarrage accru des autres logiciels. L’ordinateur portable s’équipe d’une dalle de 13,4 pouces avec une résolution 4K. Le contenu restera agréable à regarder même sans une dalle plus grande. De plus, cet écran possède la technologie Corning Gorilla Glass 6 afin de protéger votre ordinateur des possibles rayures.

Pas de carte graphique dédiée dans ce Dell XPS

Cet ordinateur portable ne possède pas de carte graphique dédiée. Il faudra se contenter d’une puce Iris Plus de chez Intel pour la partie graphique. Au niveau du son, Dell a décidé de mettre une carte son Waves MaxxAudio Pro dans ce XPS pour une meilleure restitution du son. Il possède le wifi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0. Avec son poids de 1,27 kg, ce Dell XPS de 13,4 pouces est facilement transportable. Vous aurez deux ports USB-C Thunderbolt 3 qui servent également de port pour charger la batterie. Vous retrouverez parallèlement une prise mini jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de carte microSD.

Le Dell XPS de 13,4 pouces est disponible sur le site Fnac ou dans les magasins. L’ordinateur portable est au tarif de 1599,99 € au lieu de 1899,99 €, parfait pour l’année scolaire qui arrive ou même pour les vacances. Vous avez la possibilité de bénéficier de 50 € de remise immédiate pour l’achat d’une licence Office 365. Vous souhaitez l’acquérir ? Retrouvez notre test de l’ultraportable 13 pouces de 2020 !

