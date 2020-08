Bon plan : le DJI Ronin-SC Pro est vendu à 359 € avec ses accessoires

Ce stabilisateur de renom est devenu incontournable pour les vidéastes professionnels ou amateurs ! Le DJI Ronin-SC vous accompagnera partout et relèvera tous les défis que vous lui donnerez. De plus, ce bon plan permet d’avoir plus d’accessoire avec le package du Ronin-SC pour seulement 359 € au lieu de 459 soit 100 € d’économie (-22 %). Vous imaginez ? Vous avez cent euros en moins par rapport au prix initial et des accessoires en plus. Réaliser des vidéos professionnelles sera un jeu d’enfant.

DJI Ronin-SC, petit, mais puissant

Le DJI Ronin-SC est l’un des meilleurs stabilisateurs. Celui-ci apporte des fonctionnalités très intéressantes par la même occasion sans oublier un moteur Focus, un volant Focus ainsi qu’un câble RSS splitter. Ce pack vous permettra de réaliser des vidéos de qualités pour 359 € seulement. Le Ronin-SC possède trois axes à poignée qui permettront de stabiliser la vidéo au maximum. Celui-ci est léger et facile à transporter grâce à sa petite taille. Cette légèreté est possible grâce à un corps fait entièrement en magnésium et en aluminium. Vous devez vous déplacer rapidement pour changer de lieu de tournage ? Vous pourrez le démonter très facilement ! De plus, le support permettra de supporter des caméras de deux kilogrammes sans difficulté.

Le Ronin-SC possède un design très sobre et raffiné. Ce stabilisateur met en valeur la qualité de travail de DJI afin de satisfaire leurs clients. Le constructeur a pensé à tout en plaçant les boutons ainsi que le déclencheur le plus près possible de la main. Le bras de l’axe de roulis permet de ne pas cacher l’objectif lors d’un mouvement. Ce concept est génial, d’ailleurs, ses concurrents ont également adopté ce concept peu à peu. Réaliser des vidéos panoramiques c’est possible grâce à l’axe prévu à cet effet. L’axe panoramique permet à l’utilisateur de réaliser un mouvement continu afin de réaliser de belles vidéos.

Vous l’aurez compris, ce DJI Ronin-SC vous permettra de réaliser d’excellentes vidéos. Que vous soyez professionnel ou amateur, c’est le stabilisateur qu’il vous faut pour vos vlogs, voyages ou travail. Retrouvez-le stabilisateur chez Amazon pour seulement 359 € au lieu de 459 € soit 22 % d’économie (-100 €).

