Bon Plan : le Facebook Portal en réduction de 50€ chez Darty

La gamme Facebook Portal a vu son importance exploser durant le confinement. Présenté comme un écran intelligent, le Portal est capable de réaliser des appels vidéo depuis les applications du groupe Facebook comme Messenger ou WhatsApp. Mais l’écran embarque aussi l’assistant vocal d’Amazon, Alexa, et dispose donc de toutes ses fonctionnalités. Le Portal n’est pas un produit unique, mais une gamme entière qui compte désormais quatre produits. Les deux premiers à avoir été commercialisés sont le Portal, avec un écran de 10,1 pouces et le Portal Plus, qui dispose lui d’un écran de 15,6 pouces.

Seulement un an après le lancement de cette première génération, une seconde est arrivée dans les commerces européens. Le Portal Mini et son écran de 8 pouces, le plus petit de la gamme. Enfin, un quatrième modèle, un peu plus différent, vient compléter la gamme de Facebook. Le Portal TV n’est pas un écran intelligent à proprement parler, mais il se connecte à un téléviseur et ressemble plus à un Kinect de Microsoft qu’aux autres produits de la gamme.

Quelles technologies embarquent le Facebook Portal ?

Le produit de chez Facebook est véritable enceinte intelligente. Muni d’un écran d’une caméra et d’un micro, le Portal arrive avec une technologie de suivi des mouvements qui permet de toujours centrer l’utilisateur en vidéo. La caméra suit automatiquement les mouvements de l’utilisateur dans la pièce et peut agrandir son champ d’image pour que toutes les personnes soient visibles durant l’appel. Le son a également été travaillé avec la technologie Smart sound qui permet de donner un meilleur rendu de la voix, au plus près de la réalité.

En plus de ces technologies, le Facebook Portal s’est allié avec l’assistant vocal d’Amazon, Alexa. Cette collaboration entre les deux géants du web permet de donner toutes les fonctionnalités de l’Amazon Echo au Facebook Portal.

