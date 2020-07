Bon plan : le Galaxy S10e en chute libre de -50% (à 399€) 🔥

Depuis la sortie du Samsung Galaxy S10e, on n’a pas vu un deal aussi généreux. C’est Cdiscount qui vient de dégainer ce soir une offre flash sur cet excellent produit. Alors qu’il se positionnait l’an dernier comme le meilleur compromis de la gamme des S10 (S10e / S10 / S10+), il offre aujourd’hui un rapport qualité prix imbattable. Il est au prix de 399€ au lieu de 759€ pour son lancement. C’est quasiment 50% de réduction immédiate. Attention, le stock va partir à toute vitesse.

Le Samsung Galaxy S10e est, selon nous, le meilleur rapport qualité prix de la gamme S10 sortie en 2019. Aujourd’hui, avec cette offre exclusive qui est portée par Cdiscount, son rapport qualité prix devient imbattable. A moins de 400€, ce smartphone premium sous Android descend au niveau des téléphones milieu de gamme.

A titre de comparaison, le deuxième meilleur prix que l’on retrouve pour cet appareil est chez Amazon, et il est à 449€. Cdiscount frappe vraiment très fort, il n’a pas fini de nous surprendre pour ces soldes. Jamais le téléphone n’est descendu à un tel prix.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S10e ?

Le Samsung Galaxy S10e est le moins chère de la génération 2019 des smartphones du fabricant coréen. Il vient avec un écran de 5,8 pouces que seul Samsung sait produire. Pour ce téléphone, la marque a choisi de faire un petit poinçon en haut à droite de l’écran pour cacher le capteur selfie (12 MP). Avec cette stratégie, il améliore encore le screen to body ratio de l’appareil.

Au niveau de son offre photo, on retrouve un double capteur photo à l’arrière. La batterie fait 3 100 mAh, ce qui permet de tenir plus d’une journée. Enfin, il est équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Le modèle en promotion n’est autre que la version rouge du Samsung Galaxy S10e. Alors que les offres sur les appareils du coréen sont assez rares depuis le début des soldes, c’est la première vraie belle surprise sur Samsung. Évidemment, il vous faudra être rapide pour ne pas voir le deal éclair vous passer sous le nez.

Il est fort probable qu’on ne retrouve pas une offre aussi généreuse sur le Samsung Galaxy S10e d’ici à la fin des soldes, ses stocks étant écoulés chez la plupart des marchands. Il est évident que les quelques exemplaires vont partir à toute vitesse ce soir. Si vous aviez l’intention de franchir le pas, nous vous conseillons de le faire au plus vite. Dans le pire des cas, Cdiscount vous offre une période de 14 jours après la livraison de votre téléphone pour le retourner. Il procédera alors au remboursement complet.

Sachez enfin que ce Samsung Galaxy S10e vient avec toutes les garanties habituelles du constructeur. C’est donc exactement la même chose que si vous l’aviez directement acheté sur le site officiel du fabricant, ou chez un revendeur agréé dans une boutique physique. La seule différence est que chez Cdiscount, le prix est nettement plus bas que chez n’importe quel autre acteur. Encore une fois, ce deal risque de partir avant la fin de la journée, ce jeudi soir.

