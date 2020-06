Bon plan : le meilleur VPN est à un prix que vous allez adorer 🔥

Si vous n’avez pas encore installĂ© de VPN sur vos appareils, vous ĂŞtes au bon endroit. Grâce Ă la protection en ligne qu’il fournit, le VPN est devenu l’outil indispensable pour les internautes rĂ©guliers. Le VPN offre une expĂ©rience agrĂ©able et sans limite avec de multiples fonctions comme la navigation anonyme, le contournement de la censure et l’accès aux sites bloquĂ©s selon la zone gĂ©ographique.

Cette semaine, vous avez une Ă©norme chance : les 3 meilleurs VPN du marchĂ© se livrent Ă une bataille de promotion sans merci. Et c’est donc vous le grand gagnant puisque vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de prix encore jamais vu. Notre prĂ©fĂ©rĂ© en ce moment ? CyberGhost VPN, qui propose très probablement le meilleur rapport qualitĂ© prix.

Nous vous invitons à découvrir tous ses arguments par ici :

DĂ©couvrir CyberGhost

CyberGhost VPN, le solide leader

CyberGhost est classĂ© parmi les premiers de notre sĂ©lection des meilleurs VPN de 2020 et ce n’est pas pour rien. Son application disponible en français est très facile Ă prendre en main. Depuis son interface (ordinateur ou mobile), vous pourrez vous connecter en quelques clics au serveur et au pays de votre choix selon vos prĂ©fĂ©rences afin de sĂ©curiser directement votre connexion.

Le VPN CyberGhost est parfait pour la navigation quotidienne puisqu’il chiffre toutes vos donnĂ©es. Grâce Ă cela, aucune information concernant votre activitĂ© en ligne n’est traçable par quiconque – votre Fournisseur d’Accès Ă Internet (FAI) ou les pirates informatiques.

CyberGhost VPN vous sera aussi d’une grande utilitĂ© pour le streaming car il possède plus de 6400 serveurs dans 89 pays et des serveurs dĂ©diĂ©s. Prenons l’exemple d’un serveur situĂ© aux États-Unis. En vous y connectant, vous aurez accès Ă tous les contenus locaux Ă l’instar du catalogue amĂ©ricain de Netflix, bien plus complet en termes de films et de sĂ©ries que Netflix FR.

Pour les grands amateurs de tĂ©lĂ©chargement de torrents, CyberGhost se chargera de conserver votre anonymat en masquant votre adresse IP et vos donnĂ©es. Impossible ensuite de tracer vos donnĂ©es sensibles, d’autant que le VPN ne conserve aucun log de vos activitĂ©s.

Enfin, sachez que son application est utilisable sur 7 appareils en parallèle avec un seul abonnement. Vous pourrez Ă©quiper votre ordinateur, votre tĂ©lĂ©phone et mĂŞme installer l’application VPN directement sur votre tĂ©lĂ©viseur de type Smart TV.

Question prix, la promotion de CyberGhost est la bienvenue puisque sans elle il faut tout de mĂŞme dĂ©bourser 12,99€ / mois pour vous offrir ce VPN. Aujourd’hui, vous bĂ©nĂ©ficierez d’un tarif mensuel rĂ©duit. En optant pour sa formule 3 ans, le VPN vous revient Ă 2,64€ / mois, soit une rĂ©duction de 80%. Ă€ cette offre s’ajoute 2 mois gratuits pendant lesquels vous pourrez utiliser CyberGhost VPN sans avoir Ă payer. Notez que le paiement s’effectue en une seule fois, on aboutit donc Ă une somme de 95€ pour 38 mois de protection ce qui est amplement en-dessous de la plupart des concurrents.

DĂ©couvrir CyberGhost

Vous profiterez en plus d’une garantie de 45 jours. Si jamais le VPN ne vous plait pas, vous pouvez demander un remboursement.

Surfshark VPN, le moins cher

Poursuivons ce classement des meilleures offres de la semaine avec le VPN Surfshark, un des plus fiables et reconnus du marchĂ©. Au niveau de l’interface de son application et ses fonctionnalitĂ©s, il n’y a rien Ă redire. Tout est intuitif et parfaitement traduit en français, c’est un avantage pour les non-anglophones.

DĂ©couvrir Surfshark

Surfshark dispose d’une infrastructure de 1700 serveurs rĂ©partis dans 63 pays. C’est un peu moins que son concurrent CyberGhost, mais c’est largement acceptable. Les principaux pays sont couverts et vous trouverez mĂŞme plusieurs serveurs dans un mĂŞme territoire. Pour vous connecter, il est possible de le faire manuellement depuis la liste des positions ou bien choisir l’option automatisĂ©e par le VPN Surfshark « serveur le plus rapide ».

Avec ses serveurs puissants et un protocole sĂ©curisĂ©, le VPN Surfshark parvient Ă contourner les restrictions les plus strictes, en particulier dans des pays pratiquant la censure numĂ©rique comme c’est le cas en Chine.

Surfshark est Ă©galement très utile lors des activitĂ©s de streaming, que vous soyez chez vous ou Ă l’Ă©tranger. En modifiant votre localisation selon le pays choisi, vous accĂ©derez Ă des contenus inaccessibles auparavant comme les chaĂ®nes TV Ă©trangères et certains services de streaming. Les avantages de ce VPN ne s’arrĂŞtent pas lĂ . Si vous possĂ©dez un compte Netflix, le VPN Surfshark vous permettra de consulter près de 15 librairies diffĂ©rentes : US, Canada etc.

IntĂ©ressĂ© par Surfshark ? En ce moment vous pouvez souscrire Ă ce VPN pour seulement 1,75€ / mois au lieu de 9,89€ sans la remise. Pour cela, vous devrez vous tourner vers son abonnement 24 mois et payer le montant en une seule fois, soit 42€. Un montant très raisonnable, d’autant plus quand on sait que vous pourrez vous servir de Surfshark sur un nombre d’appareils illimitĂ©s en parallèle.

NordVPN

NordVPN est un VPN qu’on ne prĂ©sente plus. Grâce Ă une application très complète et un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©, le gĂ©ant NordVPN est plĂ©biscitĂ© par des dizaines de millions d’internautes dans le monde.

NordVPN dĂ©tient plus de 5100 serveurs dans 59 pays ce qui vous permettra de masquer votre localisation et d’en simuler une nouvelle. De cette façon, vous dĂ©bloquerez de nombreux contenus sur internet (sites web, plateformes de streaming, etc). Pour sĂ©curiser votre navigation Ă tout instant, toutes vos donnĂ©es entrantes et sortantes seront chiffrĂ©es par les serveurs de NordVPN.

DĂ©couvrir NordVPN

L’application NordVPN est Ă©galement dotĂ©e de fonctionnalitĂ©s utiles au quotidien comme le Kill Switch pour bloquer votre trafic en cas de dĂ©connexion VPN, le Double VPN ou le CyberSec contre les annonces publicitaires et les logiciels malicieux. Pour complĂ©ter le dispositif, l’Ă©diteur de technologie a rĂ©cemment sorti un nouveau protocole ultra rapide appelĂ© NordLynx qui est parfait pour les activitĂ©s de streaming.

En ce moment, l’offre 2 ans de NordVPN est assez incroyable puisque vous devrez payer 3,11€ / mois – le tarif mensuel le plus bas normalement accessible qu’avec son abonnement 3 ans. Si vous ne voulez pas vous engager sur une trop longue pĂ©riode, c’est l’idĂ©al. NordVPN offre Ă©galement 6 connexions simultanĂ©es par compte, de quoi rentabiliser votre achat assez vite.

Notez que votre souscription est assortie d’une garantie pendant une durĂ©e de 30 jours. Pour tout remboursement, vous devrez simplement contacter les Ă©quipes du support client.