Bon plan : le Mi Note 10 chute (encore) sur Amazon

Le Mi Note 10 a déjà eu des prix relativement bas depuis sa sortie en avril. Il y a quelques semaines, Amazon a cassé le prix du téléphone. Le e-commerçant remet une couche en faisant encore une fois chuter le prix pour le proposer à 384 € au lieu de 549 € soit 165 € d’économie ! De quoi faire rougir ses concurrents !

En effet, le Xiaomi Mi Note 10 est un téléphone milieu de gamme avec de nombreuses caractéristiques faisant face aux modèles haut de gamme. C’est le téléphone qui possède le meilleur rapport qualité-prix du marché. Amazon est conscient de cette baisse de prix, c’est pour ça qu’il n’y en aura pas pour tout le monde ! Alors qu’attendez-vous ?

Un Mi Note 10 performant à moindre cout

Comme nous l’avons cité ci-dessus, le Xiaomi Mi Note 10 possède des atouts qui lui permet de faire front à des modèles haut de gamme. Outre l’atout du prix qui n’est pas négligeable, le téléphone possède une magnifique dalle OLED incurvée de 6,47 pouces. C’est d’ailleurs un point fort que nous avons annoncé lors de notre test du Mi Note 10. Au niveau du processeur, la marque chinoise propose dans ce téléphone un Snapdragon 730 G. Certes, il n’est pas comparable au processeur haut de gamme. En revanche, il vous fournira toutes les performances nécessaires pour vous procurer une expérience utilisateur fluide et rapide. En plus de ça, le Mi Note 10 propose la charge rapide !

Le processeur est accompagné de 6 Go de mémoire vive afin de le compléter dans les taches un peu plus gourmandes. Pour la partie stockage, ce Mi Note 10 propose près de 128 Go. Cependant, vous ne pourrez pas étendre la mémoire. Quoi qu’il en soit, le plus gros atout de ce Mi Note 10 provient de ses capteurs photo.

Le Xiaomi Mi Note 10 possède cinq capteurs photo dans le coin supérieur gauche du téléphone. Le capteur principal propose 108 mégapixels ainsi que deux capteurs téléobjectifs de douze et de cinq mégapixels. Le téléphone propose également un capteur grand-angle et d’un dernier capteur de seulement deux mégapixels. Pour réaliser des selfies, ce Mi Note 10 propose à l’avant du téléphone un capteur de 32 mégapixels. La qualité suffit largement pour réaliser des selfies de bonne qualité même avec peu de luminosité. En vertu du nombre de capteurs, de la qualité proposée sans oublier le prix, certains constructeurs ne font pas mieux.

En bref, vous ne pourrez qu’être heureux des performances proposées par le Xiaomi Mi Note 10. De beaux atouts tels que la dalle OLED et la qualité des capteurs photo ne sont pas à négliger. Des atouts à ne pas négliger au même titre que le prix de ce Mi Note 10 ! Dans l’ensemble vous aurez un très bon smartphone qui pourra vous suivre dans les taches de tous les jours. Vous pourrez trouver ce téléphone sur Amazon au prix de 384 € au lieu de 549 € soit 165 € d’économie ! Un prix en chute libre qui ne doit pas vous laisser indifférent aux vues des caractéristiques intéressantes du téléphone. Vous pourrez retrouver notre test du Xiaomi Mi Note 10 directement ici.

