Bon plan : le nouvel iPhone 11 en forte chute chez Amazon 🔥

On n’imaginait pas cela en dehors du Black Friday, mais les iPhone 11 et iPhone 11 Pro sont bel et bien en promotion. Il aura fallu attendre ce week-end pour voir les offres spĂ©ciales arriver sur les nouveaux modèles. Il vous faudra ĂŞtre très rapide, les quantitĂ©s de ces smartphones premium Apple Ă prix mini seront très restreintes. Ci-dessous, les principales offres que l’on retrouve chez Amazon :

Si vous suivez la tech, vous savez Apple n’a pas l’habitude de proposer des rĂ©ductions sur ses produits dernière gĂ©nĂ©ration. C’est pourquoi ces offres ponctuelles (et très limitĂ©es) sur Amazon sont une très belle occasion de profiter de gĂ©nĂ©reuses rĂ©ductions sur des produits premium. Sur les iPhone 11, ce sont plusieurs dizaines d’euros de rĂ©duction que l’on peut avoir, en toute simplicitĂ©. Il est peu probable qu’on puisse trouver aussi bien dans les mois Ă venir.

L’argument fort dans ce deal, c’est que les clients bĂ©nĂ©ficient de la mĂŞme garantie que s’ils achetaient leur iPhone 11 (ou iPhone 11 Pro) dans une boutique Apple. La seule et unique diffĂ©rence est donc le prix, rien de plus. C’est donc une belle opportunitĂ© pour rĂ©duire ses coĂ»ts si vous voulez l’acheter avant cet Ă©tĂ©.

Amazon capitalise sur les iPhone 11

Depuis fin 2018, Amazon rĂ©fĂ©rence toute la gamme de produits Apple sur sa plateforme marchande. C’est depuis ce moment que les promotions sur les produits de la marque Ă la pomme se sont multipliĂ©es, comme c’est le cas de ces French Days. Les rĂ©ductions qui ont Ă©tĂ© nĂ©gociĂ©es par le site sont pertinentes, et notamment sur ces iPhone XS et iPhone 11. Ces promo Ă©clair disponibles ce samedi sont la meilleure que nous ayons vue sur ces produits au niveau du tarif.

Pas besoin de vous refaire le tour des caractĂ©ristiques de l’iPhone XS, ni de l’iPhone 11 des French Days. Ce sont deux modèles plus haut de gamme chez Apple qui ont Ă©tĂ© officialisĂ©s en 2018 et 2019. Si l’iPhone 11 ne possède pas d’Ă©cran haut de gamme OLED, c’est le cas des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Ces derniers sont les successeurs de l’iPhone XS.

Cela dit, les iPhone 11 et 11 Pro bĂ©nĂ©ficient d’une offre photo bien supĂ©rieure aux prĂ©cĂ©dents iPhone XS et iPhone XR. Apple a vraiment travaillĂ© sur la qualitĂ© de son offre photo, elle est aujourd’hui Ă la hauteur des meilleurs. Le premier possède un double capteur photo, tandis que le second possède un triple. A noter qu’ils possèdent une puce plus puissante, la A13 Bionic. Les AirPods Pro, et le MacBook Pro 16″ ont le droit Ă de fortes remises en ce moment.

Apple Ă l’honneur ce week-end

On ne s’y attendait pas forcĂ©ment, mais ce week-end est une excellente occasion pour acheter un iPhone 11 Ă prix très prĂ©fĂ©rentiel sur Amazon. Alors que le marchand a Ă©tĂ© plutĂ´t timide depuis les French Days , ces nouveaux modèles n’ont pas encore Ă©tĂ© autant en promotion. Il aura fallu attendre samedi soir pour les voir finalement dĂ©barquer avec un prix rĂ©duit sur Amazon. La plateforme marchande n’a pas fini avec les surprises et justifie encore un peu plus sa position de rĂ©fĂ©rence.

Évidemment, si vous achetez un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro en rĂ©duction chez Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez de tous les avantages classiques. C’est par exemple le cas de la garantie du constructeur qui s’Ă©tend sur 2 ans. En le prenant sur Amazon, vous avez exactement le mĂŞme produit que si vous l’aviez achetĂ© dans une boutique officielle Apple. La seule diffĂ©rence est que dans cette dernière, vous ne trouverez aucune rĂ©duction. La marque de Tim Cook n’a jamais fait de promotions en direct chez lui, il faut obligatoirement passer par de (rares) revendeurs pour en trouver.

Si vous hĂ©sitez Ă acheter un iPhone 11 pendant le week-end, une particularitĂ© du marchand vous protège. Alors que la loi impose un dĂ©lai de rĂ©tractation de deux semaines pour le retour d’un produit, Amazon l’augmente Ă 30 jours. Pour faire simple, si vous voulez retourner votre iPhone 11 parce que vous n’ĂŞtes plus satisfait, vous serez remboursĂ©s dans votre intĂ©gralitĂ©.

Le dernier point Ă voir ensemble concerne le stock.s Ce dernier est loin d’ĂŞtre illimitĂ©, il faut donc ĂŞtre rapide et vif si vous voulez bĂ©nĂ©ficier de ces iPhone 11 Ă des prix plus bas. Le tarif peut remonter Ă tout instant (ou le produit peut expirer) comme ce fĂ»t le cas sur d’autres produits cette semaine. Il n’est pas certain que cette offre très spĂ©ciale dure très longtemps.

