Bon Plan : le OnePlus 6 à 346€ au lieu de 519€ !

Pour le Cyber Monday, le OnePlus 6 64 Go passe à 355,00 € avec le code GBMPCM2 . Ce modèle du constructeur a pris la succession du OnePlus 5T en proposant un ratio taille/écran encore plus grand.

Considéré comme un flagship killer, le OnePlus 6 est l’un des smartphones les plus populaires de l’année sur le marché. À moins de 400€, ce bon plan est une belle opportunité d’avoir un smartphone haut de gamme sans se ruiner. Les quantités sont limitées, soyez rapides si vous voulez en profiter. Pour tout savoir sur les qualités et défauts du OnePlus 6, consultez notre test.

Le modèle en promotion embarque 64 Go de stockage et 6 Go de mémoire. Pour le reste, il embarque un écran AMOLED de 6,28 pouces et un processeur Qualcomm Snapdragon 845, le plus puissant du marché actuellement pour les smartphones Android. Une des features les plus appréciables des modèles OnePlus est la charge rapide (Dash Charge) qui permet de recharger son téléphone très rapidement. Toutes les couleurs sont proposées à ce prix.

OnePlus 6T aussi en réduction pour Cyber Monday

Si vous cherchez un modèle plus récent, le OnePlus 6T 8 Go/128 Go est disponible à 471€ au lieu de 589€ avec le code GBMPBF14. Ses différences avec le OnePlus 6 sont une encoche plus fine, et surtout un lecteur d’empreinte sous l’écran.

Pour le Black Friday, le OnePlus 6T en promotion affiche aussi des performances techniques impressionnantes. Il est déjà équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 845, qui est l’une des meilleures références sur le marché des smartphones aujourd’hui. A cela, il rajoute 6 Go de RAM, idéal pour les jeux, ainsi que 128 Go de stockage. Au niveau de l’OS, le OnePlus 6T tourne sous Android 9.0 Pie avec une surcouche Oxygen OS semblable à Android Stock. L’expérience est très réussie, c’est probablement l’une des meilleures expériences Android pour le moment.

Dernier point important de nos jours : l’appareil photo. Le OnePlus 6T pour ce Black Friday est doté d’un double capteur de 16 et 20 Mpx avec un système de stabilisation intégré. Un traitement spécifique pour les photos de nuit est également disponible, ce qui permet d’avoir des images beaucoup plus nettes mêmes dans des environnements sombres.

Alors que certains de ses concurrents pêchent sérieusement sur la batterie, le OnePlus 6T vient avec une batterie de 3700 mAh – soit une légère augmentation (+12%) par rapport au modèle précédent.

