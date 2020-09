Bon plan : le pack SSD et microSD pour les photographes et vidéastes

Nous avons déjà présenté de multiples bons plans que ça soit sur le SSD T5 1 To ou même la microSD 64 Go de chez Samsung à travers notre site. Cette fois, nous vous présentons un pack qui rassemble ces deux produits pour le bonheur de tous. Deux produits qui peuvent se compléter pour vous permettre de transférer vos photos ou vidéos de la microSD directement sur le SSD T5 par exemple. Ce pack est disponible sur Darty au prix de 159,99 € au lieu de 179,99 € soit 11 % de réduction immédiate.

Profiter de l’offre

Un pack pour vidéaste et photographe

De notre côté, nous pensons que ce pack est parfait pour toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à la photo ainsi qu’à la vidéo. Vous pourrez aisément réaliser des photos ou vidéos sur la microSD à partir de votre téléphone ou de votre appareil photo. Par la suite, vous pourrez les transférer sur le SSD T5 externe pour les stocker et de ce fait, libérer de la place sur la microSD.

Le SSD T5 de Samsung disponible dans ce pack possède une capacité de stockage de 1 To parfait pour transférer des milliers de photos et des centaines de vidéos. La technologie V-Nand utilisée dans ce SSD permet dans un premier temps de lui procurer des performances idéales. Celle-ci fonctionne en complémentarité avec la technologie TurboWrite. Celle-ci lui permet d’augmenter la vitesse de lecture et d’écriture du SSD T5. Lors de certains tests réalisés par Samsung, ce SSD est capable d’être trois à sept fois plus rapide qu’un disque dur classique.

Le dernier avantage de ce dispositif de stockage provient de sa taille et de son design. Samsung a bien fait les choses et a produit un SSD de qualité avec des matériaux nobles. Sa taille lui permet de vous suivre où vous le voudrez, un sacré avantage comparé à d’autres SSD. En plus de ça, vous pourrez sécuriser les données de ce SSD grâce à l’algorithme de cryptage AES 256 bits.

Que retenir ?

Nous nous devons de parler également de cette microSD. Celle-ci est compatible avec de nombreux appareils. Vous pourrez l’intégrer facilement dans un smartphone ou dans un appareil photo grâce à un adaptateur. Cette microSD de 64 Go vient parfaitement fonctionner avec le SSD pour étendre et libérer de la place sur celle-ci. Comme nous le disions, c’est un pack parfait pour les vidéastes et photographes. En revanche, vous pourrez toujours utiliser un comme l’autre indépendamment selon votre utilisation. Retrouvez le pack sur Darty au tarif de 159,99 € au lieu de 179,99 € soit 11 % de réduction immédiate.

Profiter de l’offre