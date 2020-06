Bon plan : le Pink Week-end de Boursorama Banque vous offre jusqu’à 110€

Avec 2,3 millions de clients, Boursorama Banque est aujourd’hui le n°1 français de la banque en ligne. Son succès, elle le doit en grande partie à sa large gamme de produits bancaires et à une grille tarifaire très compétitive. Ce week-end, elle avance un argument supplémentaire : une prime de bienvenue qui grimpe jusqu’à 110€ pour les nouveaux clients.

Cette opération spéciale Pink Week-end permet aux nouveaux clients de Boursorama Banque de toucher un bonus gonflé pour toute ouverture de compte associé à une carte bancaire. L’inscription se fait directement en ligne et, en quelques minutes, le client recevra sa première carte (virtuelle) pour régler ses achats. Ci-dessous, nous vous expliquons comment obtenir l’intégralité de la prime.

Comment obtenir jusqu’à 110€ de prime ?

Pendant le Pink Week-end, Boursorama Banque conserve la même souplesse et les mêmes conditions d’éligibilité à son offre. Par défaut, toute première ouverture de compte courant permettra de toucher un premier versement de 50€. Pour cela, il faudra rentrer le code promo PNK110 dans le champ du formulaire dédié au moment de la finalisation de sa souscription.

La seconde partie de la prime sera conditionnée par le type de carte que choisira le client. S’il opte pour une carte Visa Classic, Visa Premier ou Visa Ultim, ce bonus sera de 60€ – soit une prime cumulée de 110€. Si la carte Visa Ultim est accessible gratuitement et sans condition (offre spéciale voyageur), il faudra justifier 1 000€ de revenus mensuels pour la Visa Classic, et 1 800€ de revenus mensuels pour la Visa Premier.

Dans le cas où le client choisirait l’offre Boursorama Welcome, la prime ne sera que de 30€ – pour un total de 80€. Cette formule est accessible sans frais et sans condition, mais elle offre un compte avec une flexibilité plus limitée. Quelle que soit la formule que vous choisirez, toutes ces primes seront conditionnées par l’acceptation de votre dossier par la banque en ligne. Vous pouvez voir les détails des conditions sur le site.

Pourquoi Boursorama Banque ?

Si Boursorama Banque est aussi populaire, c’est parce qu’elle a réussi à combiner tous les arguments pour répondre aux besoins des français. Elle est la « banque la moins chère » de France depuis maintenant 12 ans (Étude Le Monde / Meilleurebanque), et elle offre en parallèle une gamme de produits équivalente à celle d’une banque de réseau traditionnelle.

Compte courant, cartes bancaires, assurances, épargne, bourse, crédits – Boursorama Banque excelle sur tous ses produits et services. A cela, elle a aussi été reconnue comme le n°1 du Podium de la Relation Client dans le secteur bancaire en 2020. Enfin – et c’est un avis personnel – cette banque propose la meilleure expérience utilisateur du moment sur toutes ses interfaces (ordinateur ou mobile).

Avec tous ces arguments, la banque en ligne vise désormais les 3 millions de clients d’ici à l’an prochain, un objectif qui nous a encore été confirmé par le Directeur Général, Benoit Grisoni, il y a quelques semaines. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’offre spéciale Pink Week-end de Boursorama Banque, vous pouvez découvrir tous les détails directement sur son site :

