Bon plan : le prix de l’Acer Nitro 34″ passe sous la barre des 500€

Les écrans larges prennent place dans de plus en plus dans le cœur des professionnels de l’audiovisuel et des gamers ! Pourquoi ? Ce Acer Nitro permet d’agrandir considérablement le champ de vision en session de jeu. Un avantage indéniable sur des jeux du genre FPS par exemple. Pour les professionnels, cet écran permettra d’avoir un aperçu encore plus grand d’un projet ou utiliser plusieurs fenêtres simultanément. Un second avantage c’est que le double screen n’a plus lieu d’être. En effet avec un tel écran, il sera dommage de le prolonger avec un autre. Retrouvez cet écran chez Darty au prix de 499,99 € au lieu de 699,9 € soit 200 € en moins immédiatement sur la facture.

Profiter de l’offre

Le Acer Nitro est compatible FreeSync

Le Acer Nitro 34″ possède de sérieux atouts qui ne sont pas à négliger. Pour vous, chers gamers, vous profitez de graphismes en WQHD de très bonne qualité. Le taux de rafraichissement de 144 Hz sera une bouffée d’air frais pour votre rétine. Ces précédents atouts sont très bien gérés grâce à la compatibilité FreeSync. Vous pourrez profiter d’une excellente dalle IPS à LED de 34″ avec une résolution de 3 440 x 1 440 pixels.

Au niveau des connectiques, ce Acer Nitro de 34″ (numéro de série : XV340CKPBMIIPPHZX) possède deux ports HDMI 2.0 ainsi que deux displayports 1.4. Vous pourrez également retrouver une entrée jack et un port USB 3.0, efficace pour brancher le OnePlus Nord pour le charger par exemple. Cet écran possède deux haut-parleurs de trois Watts chacun, pratique, mais nous vous conseillons un casque pour une meilleure qualité sonore.

En bref, ce Acer Nitro 34″ est idéal pour vos sessions de jeux. Vous passerez des moments inoubliables en compagnie de vos amis. Immergez-vous dans de magnifiques paysages ou dans les champs de bataille. Les amateurs d’écrans plats seront ravis d’apprendre que celui-ci n’est pas incurvé. Retrouvez cet écran au prix de 499,99 € au lieu de 699,99 € soit 28 % d’économie (-200 €).

