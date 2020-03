Bon plan : le prix des AirPods 2 en lourde chute, stock limité 🔥

Depuis leur premi√®re apparition au d√©but 2019, les AirPods 2 se vendent comme des petits pains. Cette ann√©e, ils occupent toujours la premi√®re place des ventes sur Cdiscount. Il faut dire qu’Apple a fait tr√®s fort avec ses √©couteurs sans fils. Ils sont d’un design incroyable et proposent une qualit√© de son remarquable. Les AirPods sont m√™me devenus un accessoire de mode √† part enti√®re. Ils sont actuellement en promo flash sur Cdiscount.

Si vous ne le saviez pas, il existe deux types de AirPods 2 : une version avec le boitier √† recharge filaire, et une autre compatible avec la recharge sans fil. En ce qui concerne les √©couteurs, leur qualit√© ne varie pas, ils restent les m√™mes. C’est le boitier qui sert de recharge (et de rangement) aux √©couteurs Bluetooth qui √©volue, d’o√Ļ le changement de prix.

La version la plus ch√®re vient avec un boitier qui se recharge sans fil. Si vous avez une base compatible Qi, c’est un bon moyen de recharger l’appareil – qui permettra ensuite de recharger les √©couteurs. Toutefois, le prix est nettement plus haut que les AirPods 2 avec leur boitier filaire. Ces derniers sont les plus populaires, et ce sont eux qui sont pris d’assaut sur Cdiscount.

Pour d√©couvrir les AirPods 2 en promotion, c’est par ici :

Voir l’offre Cdiscount

Les AirPods 2, des écouteurs à saisir en promo

Vous devez savoir qu’Apple n’est pas un expert et amateur de promotions. C’est tr√®s rare que la firme de Cupertino baisse ses prix. Sur son site, ou en boutique physique vous ne verrez jamais de promotions, c’est uniquement les revendeurs agr√©√©s comme Cdiscount qui s’en chargent. C’est pour cela qu’on voit aujourd’hui une tr√®s belle offre sur ces AirPods 2, que l’on a rarement vu jusqu’√† pr√©sent.

Cdiscount est parvenu √† faire chuter le prix des AirPods 2 de 25%, ce qui repr√©sente un rabais de 45‚ā¨ pour la version filaire et 60‚ā¨ pour la version sans fil qui tombe √† seulement 169‚ā¨. Si vous trouvez qu’il s’agit encore d’une somme cons√©quente pour des √©couteurs sans fil, rappelez-vous qu’il s’agit de produits vraiment premium, et que cela justifie le prix. Pour ceux dont le prix ne d√©range pas vraiment, il y a aussi les √©couteurs AirPods Pro (sortis fin 2019), qui int√®grent un syst√®me de r√©duction de bruit. Ils sont encore plus on√©reux puisqu’il faut compter 279‚ā¨ pour se les offrir.

Si les AirPods Pro int√®grent un syst√®me de r√©duction de bruit, √ßa n’est pas le cas des AirPods 2. Selon les personnes, le syst√®me de r√©duction de bruit (qui implique des √©couteurs intra-auriculaires) ne plait pas toujours – et c’est pour cela que les AirPods 2 restent plus que jamais d’actualit√©. Ils sont bien plus pratique pour ceux qui veulent passer des appels de mani√®re agr√©able, sans avoir la g√®ne de la r√©duction de bruit.

Pourquoi prendre les AirPods 2 chez Cdiscount ?

Quelque soit votre choix, AirPods 2 avec boitier filaire ou non, ils sont tous tr√®s limit√©s par le stock. Afin de ne louper aucune opportunit√© de se les offrir en r√©duction, il faudra se montrer particuli√®rement r√©actif et ne pas h√©siter √† sortir sa carte bleue. Si vous avez l’envie de vous √©quiper maintenant avec des produits haut de gamme √† un prix abordable, c’est maintenant qu’il faut foncer.

En optant pour une commande d’AirPods 2 chez Cdiscount, vous avez la possibilit√© de tester le produit pendant 15 jours. Si ceux-ci ne vous conviennent pas, vous pouvez les renvoyer et obtenir un remboursement complet. Le marchand fran√ßais s’engage √©galement √† offrir les frais de livraison sur toutes les commandes sup√©rieures √† 50‚ā¨. C’est donc un bon moyen d’√©conomiser encore plus sur les √©couteurs sans fil AirPods 2.

Pour voir les AirPods 2 sur Cdiscount, c’est ici :

Voir l’offre Cdiscount