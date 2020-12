Bon plan : le prix des iPhone 12 Pro chute très brutalement 🔥

Cette annĂ©e, Apple a frappĂ© fort avec sa nouvelle gĂ©nĂ©ration d’iPhone 12 / iPhone 12 Pro. Le gĂ©ant amĂ©ricain a maintenu les prix des smartphones de la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente tout en offrant un appareil toujours plus puissant. Cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi dĂ©jĂ profiter d’une rĂ©duction sur ces iPhone 2020 Ă seulement quelques jours de NoĂ«l. La livraison est encore assurĂ©e Ă temps.

Pour profiter de ces excellentes rĂ©ductions sur les derniers iPhone 12 Pro, il faudra aller sur le site e-commerce de RED by SFR. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com vous offre des remises mĂŞme si vous n’ĂŞtes pas un client chez lui. Cette promotion se dĂ©compose en deux parties : une remise immĂ©diate et une remise Ă©chelonnĂ©e sous forme de remboursement de facture (pour les clients de RED by SFR).

Si RED by SFR est le premier e-commerçant Ă se lancer sur une promotion sur les iPhone 12 Pro / iPhone 12, c’est parce qu’il veut promouvoir son site. Aucun autre concurrent ne s’est lancĂ© sur les rĂ©ductions pour l’instant. Apple est très peu friand des remises et il verrouille le marchĂ© pour Ă©viter que ses smartphones ne soient vite bradĂ©s.

Un iPhone 12 Pro en promo, un très beau cadeau

Dans le cas d’un iPhone 12 Pro de 128 Go, il faudra sortir en temps normal 1 159€. C’est le cas par exemple dans un Apple Store ou sur le site officiel du fabricant amĂ©ricain. Sur RED by SFR, ce nouveau smartphone ne vous reviendra qu’Ă 1 009€, soit une Ă©conomie 150€. Pour cela, il faut dĂ©composer la remise en deux parties.

La première rĂ©duction sur ces iPhone 12 Pro est une remise immĂ©diate. Autrement dit, vous achetez le tĂ©lĂ©phone et vous obtenez instantanĂ©ment une remise de 50€ sur le produit. Vous n’avez aucun engagement avec lui, c’est le mĂŞme principe que vous si vous aviez trouvĂ© une remise sur le site Amazon. RED by SFR ne vous demande aucun engagement quelconque, c’est un smartphone nu que vous achetez.

Ensuite, vous pouvez obtenir une remise en plus dans le cadre de l’offre de NoĂ«l chez l’opĂ©rateur. En l’occurrence, pour tous les smartphones Ă plus de 600€, vous obtiendrez 100€ de remise sous forme d’un remboursement de facture. Par chance, cela concerne aussi les modèles iPhone 12 / 12 Pro. Il faut donc obligatoirement ĂŞtre un client RED by SFR pour bĂ©nĂ©ficier de cette Ă©conomie.

Cela dit, RED by SFR est connu pour ĂŞtre un opĂ©rateur très compĂ©titif sur ses forfaits mobiles. En ce moment, il propose un forfait avec 80 Go de data, les appels et SMS en illimitĂ© pour 15€ par mois. Si vous voulez la version avec 100 Go, il faut compter 20€ par mois. L’avantage chez l’opĂ©rateur est que vous souscrivez Ă un forfait mobile sans engagement, dont le prix ne double pas après une annĂ©e.

Si vous ĂŞtes donc un client chez lui (ou un nouveau client chez lui), vous avez donc cette remise supplĂ©mentaire sur les iPhone 12 Pro. Cela concerne aussi les iPhone 12, les iPhone 12 Pro Max…et les iPhone 12 mini. Ces modèles qui sont les moins chers voient leur tarif chuter lourdement. Entre la rĂ©duction immĂ©diate de 30€ et les 100€ de remboursement de facture, ils tombent ainsi Ă 679€ au lieu de 809€.

Des tarif inédits et assez inattendus

Dans les dernières annĂ©es, on n’a jamais vu de remise aussi vite sur les nouveaux tĂ©lĂ©phones d’Apple. MĂŞme les iPhone 11 qui datent de l’an dernier ne sont pas en promotion. C’est donc une surprise que de voir ces nouveau iPhone 12 Pro / 12 baisser aussi fortement chez un e-commerçant. Comme vous pouvez le voir, les stocks sont dĂ©jĂ pris d’assaut.

Il ne reste plus beaucoup de modèles en promotion chez RED by SFR. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher si vous voulez faire des Ă©conomies sur un iPhone 12 avant NoĂ«l. L’opĂ©rateur s’engage Ă vous envoyer le nouveau tĂ©lĂ©phone entre 2 et 5 jours ouvrĂ©s après la commande rĂ©elle. Vous pouvez donc encore en profiter Ă temps avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Sachez par ailleurs que vous avez une pĂ©riode de 14 jours pour changer d’avis. Le site e-commerce vous permet donc de rendre le produit s’il ne vous plait pas. Vous obtiendrez alors un remboursement complet de l’appareil, en incluant les remises que vous avez eu sur l’iPhone 12 Pro. Cette rĂ©duction est assez inĂ©dite, aucun rival ne fait aussi bien.

Il faut Ă©galement rappeler que si vous prenez un iPhone 12 Pro chez RED by SFR, la garantie est la mĂŞme que si vous aviez Ă©tĂ© dans un Apple Store. Vous avez donc une couverture de 2 ans de la part du fabricant amĂ©ricain. A tout instant, vous pouvez aussi vous rendre en boutique pour obtenir de l’aide. Vous pouvez aussi solliciter le support sur le site officiel d’Apple.

Au final, vous avez donc un iPhone 12 Pro avec tous les services inclus, sans en payer le prix normal grâce Ă RED by SFR. Que vous soyez client ou non, vous pouvez profiter de cette promotion spĂ©ciale pour la fin d’annĂ©e. Après le fameux Black Friday et Ă quelques jours de NoĂ«l, c’est une surprise. Le marchand veut promouvoir son site e-commerce avec de la tĂ©lĂ©phonie, et il frappe très fort.

Alors que la concurrence fait rage, RED by SFR permet aux français de faire de vraies Ă©conomies sur les iPhone 12 Pro et les iPhone 12. C’est une bonne solution pour obtenir le dernier iPhone haut de gamme sans sortir le prix intĂ©gral officiel. L’opĂ©rateur est le seul Ă faire cette offre, elle peut se terminer Ă tout instant. Il faut donc ĂŞtre rapide, les modèles les moins chers partent vite.

