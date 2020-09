L’année 2020 ne sera pas non plus comme les autres pour Apple. Habitué à dévoiler ses nouveaux iPhone en Septembre, le géant californien a dû revoir ses plans. Les retards provoqués par le coronavirus l’ont obligé à décaler sa keynote tant attendue et donc le lancement commercial de ses nouveaux iPhone 12.

Si Apple a consolé les fans en présentant les nouveaux iPad 8 et iPad Air ainsi que les Apple Watch Series 6 et SE, les nouveaux iPhone 12 restent les produits Pommés les plus attendus de l’année. Heureusement, différentes sources se sont faits un plaisir de dévoiler quelques informations sur les prochains smartphones d’Apple, de quoi apaiser votre petit cœur inquiet. On a donc fait le tri dans la multitude de rumeurs et sélectionné les plus fiables pour vous donner un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler les nouveaux iPhone 12. Car oui, cette année encore, il y en a plusieurs.

Combien de modèles d’iPhone 12 ?

Comme chaque année, Apple devrait décliner son iPhone 12 en plusieurs itérations. Alors que nous étions habitués à découvrir trois nouveaux produits, Apple pourrait proposer cette année quatre iPhone 12, deux standards et deux Pro. La gamme 2020 serait donc composée – en plus de l’iPhone SE lancé plus tôt dans l’année – d’un iPhone 12 (écran de 5,4 pouces), un iPhone 12 Max (6,1 pouces), un iPhone 12 Pro (6,1 pouces et meilleur appareil photo) et un iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces).

Quels seront les prix des iPhone 12 ?

Pour l’heure, aucune rumeur n’a donné d’indications sur les prix des nouveaux iPhone 12. Néanmoins, on peut s’attendre au minimum à des tarifs similaires à ceux de la précédente génération. Comptez donc un tarif compris entre 800 euros pour l’iPhone 12 à près de 1300 euros pour le modèle le plus cher (iPhone 12 Pro Max).

Notez qu’Apple pourrait profiter de l’intégration de la 5G et de la technologie LIDAR pour augmenter ses prix. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre une source chinoise, pariant sur une augmentation de 50 euros pour la version standard, soit un prix d’appel de 859 euros. Après tout, c’est la tendance du marché cette année.

Quelle est la date de sortie des iPhone 12 ?

Là encore, aucune date précise n’a été communiqué par les leakers les plus émérites. La crise sanitaire due au Covid-19 a eu raison des plans de l’américain qui a reporté le lancement de ses smartphones. La keynote de septembre a donc laissé toute la place aux nouveaux iPad 8 et iPad Air ainsi qu’aux Apple Watch SE et Series 6.

Les nouveaux iPhone 12 devraient donc être dévoilés lors d’une conférence exceptionnelle pour une sortie prévue « cet automne » annoncent les sources les mieux informées. Rien de très précis donc. Seule la banque d’investissement américaine Cowin Inc évoque une sortie pour le mois de novembre.

L’iPhone 12 sera-t-il livré avec des écouteurs et un chargeur ?

C’est le sujet le plus polémique alors que l’iPhone 12 n’est même pas encore annoncé. Selon Ming-Chi Kuo, analyste réputé pour ses informations (presque) toujours fiable, Apple ne fournirait ni bloc d’alimentation, ni écouteurs filaires dans la boîte de l’iPhone 12.

Néanmoins – et pour une fois – les consommateurs français seraient plus chanceux que le reste du monde. En effet, la législation oblige les constructeurs de smartphones à les livrer avec un dispositif permettant de tenir des conversations en déportant le téléphone de l’oreille afin de limiter les effets des ondes. Autrement dit, Apple est obligé de fournir une paire d’écouteurs avec ses iPhone 12.

L’iPhone 12 sera-t-il compatible 5G ?

Si la 5G fait débat en France avant même les enchères d’attribution de fréquences, son déploiement a bien avancé dans le reste du monde. Si Apple a fait l’impasse en 2019, les iPhone 12 devraient bien être compatibles avec la 5G et intègreraient une puce Snapdragon X55 de Qualcomm. Certaines sources indiquent que certains modèles seulement en hériteraient, d’autres que toutes les itérations seraient déclinées en version 5G. Wait and see.

Design de l’iPhone 12

Cette année, Apple jouerait la carte de la nostalgie et reprendrait les traits de l’iPhone 4 (dont le design est encore salué aujourd’hui) avec une touche de modernité. Ce changement inhabituel (Apple change complètement ses codes de design toutes les deux générations) permettrait à Apple de créer une petite surprise.

Ainsi, l’iPhone 12 se distinguerait par ses arêtes plus anguleuses, un écran plat et des bordures plus fines. L’encoche, elle, serait plus fine. Le châssis serait toujours constitué d’acier inoxydable alors que le dos serait recouvert de verre dépoli avec un logo brillant. Un nouveau coloris bleu pourpre ferait également son entrée.

Ecran OLED 120 Hz ?

Le savoir-faire d’Apple en matière d’écran n’est plus à démontrer. Néanmoins, la concurrence fait rage, aussi l’iPhone 11 Pro, avec sa dalle de 60 Hz, fait pâle figure face aux derniers modèles de Samsung, Oppo ou encore OnePlus. Le géant californien intègrerait donc une dalle 120 Hz (déjà utilisée sur l’iPad Pro) sur les deux modèles les plus premium (iPhone 12 Pro et Pro Max). Là ou les versions standards devraient donc se contenter d’une dalle 60 Hz. En revanche, Apple intègrerait un écran OLED à l’ensemble de la gamme, l’iPhone SE serait donc le dernier modèle muni d’une dalle LCD.

Avec Face ID ou Touch ID ?

Encoche ou pas encoche ? Depuis l’iPhone X, Apple n’a pas modifié la face avant de son smartphone. En cause, l’intégration de Face ID, son système de reconnaissance faciale jusqu’à maintenant inégalé. Visiblement fier de cette trouvaille, la marque à la Pomme devrait donc poursuivre sur sa lancée. Pas de Touch ID dans les nouveaux iPhone mais bien Face ID.

Reste que pour la première fois Apple pourrait redessiner cette encoche disgracieuse pour la rendre plus discrète. Elle serait donc plus étroite et laisserait plus de place à l’écran. Si certaines rumeurs évoquaient l’intégration de Face ID sous la dalle, des sources plus fiables ont indiqué que la technologie ne serait prête qu’en 2021, pour les iPhone 13 donc.

Performances : puce A14 Bionic

Comme chaque année Apple devrait profiter du lancement de ses nouveaux iPhone pour dévoiler une nouvelle puce. L’iPhone 12 intègrerait donc logiquement l’A14 Bionic gravée en 5 nm et produite par TSMC. Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal. La crise sanitaire ayant bouleversé le calendrier de la marque, l’iPad Air récemment annoncé embarque déjà l’A14 Bionic. Apple parle de performances accrues de 40% et un traitement graphique 30% plus rapide. Des chiffres qui donnent le tournis.

Autonomie et recharge

Autrefois moqués pour leur autonomie catastrophique, les iPhone figurent désormais parmi les meilleurs en la matière (merci l’iPhone 11 Pro). Apple devrait donc maintenir le cap avec les nouveaux iPhone 12. Il pourrait même faire mieux, les 11,8 milliards de transistors de l’A14 Bionic autorisant une optimisation aux petits oignons.

Côté recharge, pas de grand changements à prévoir si ce n’est le retrait du bloc d’alimentation de la boîte. Longtemps évoqué, le remplacement du port lightning par un USB-C ne serait pas d’actualité. Apple pourrait en revanche opérer ce changement majeur en 2021 avec l’iPhone 13.

Appareil photo : Pretty Little LIDAR

Qui dit nouveaux modèles dit appareil photo amélioré. Néanmoins, Apple réserverait encore une fois le meilleur de ses technologies aux deux versions les plus premium. Ainsi, l’iPhone 12 Pro et Pro Max devraient intégrer le capteur LIDAR que l’on a découvert sur l’iPad Pro 2020. Son principal atout : il gère mieux les profondeurs et établit un plan 3D de son environnement dans un rayon de 20 mètres. De quoi améliorer la qualité des portraits par exemple.

Les iPhone 12 et 12 Max devraient quant à eux intégrer les deux mêmes capteurs que ceux de l’iPhone 11. Apple devrait profiter du potentiel de l’A14 Bionic pour améliorer la qualité globale des clichés voire, pourquoi pas, inaugurer de nouveaux modes de prise de vue.

Cet article sera mis à jour en fonction des nouvelles informations dévoilées par Apple et/ou les leakers et autres sources proches du dossier.