Bon plan : le prix des SSD T5 de chez Samsung chute de 60%

Le temps c’est de l’argent, ce dicton n’aura jamais été aussi réaliste pendant que nous écrivons ces lignes. L’offre de Samsung pour ses disques durs SSD arrive à point nommé pour la rentrée. Vous pourrez choisir la capacité de stockage qui conviendra le mieux à votre utilisation. La plus grosse économie peut aller jusqu’à moins 63 % du prix initial !

Profiter de l’offre

Petits et puissants

Tout le savoir-faire de Samsung est présent dans ces SSD Portable T5. Grâce à leurs petites tailles, vous pourrez les emporter avec vous sans aucun souci. Le SSD pourra se glisser facilement dans une petite poche de votre sac à dos ou de votre sacoche. Un autre détail à ne pas négliger vient de la puissance proposée par ses SSD.

Ces disques durs SSD Portable T5 de Samsung sont capables de monter jusqu’à 540 Mo/s en vitesse de transfert. Une telle performance est très utile si vous commencez à stocker des logiciels ou fichiers lourds. En effet, cette vitesse vous permettra de charger rapidement vos fichiers ou logiciels. Dites tout simplement au revoir aux longues minutes d’attente pendant que Photoshop ou votre jeu vidéo charge.

Les SSD Portable T5 de Samsung sont fournis avec un câble USB 3,0 afin d’assure la vitesse de transfert voulue. En bref, ces disques durs SSD T5 sont parfaits. Ils vous permettront de gagner du temps grâce de bonnes performances avec un format de poche ! En moyenne les SSD les plus vendus sont ceux avec une capacité de 1 TO. Cependant, si vous souhaitez stocker que des fichiers, le SSD 500 Go vous suffira largement. Retrouvez-les sur Amazon avec des prix pouvant baisser jusqu’à moins 60 % !

Profiter de l’offre