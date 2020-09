Bon plan : le prix du Neato D750 baisse encore une fois

Il y a de ça quelque temps, nous vous avions présenté des robots aspirateurs concurrents de Neato Robotics en promotion. Cette fois, le constructeur répond également à la demande en mettant en promotion leurs robots aspirateurs en collaboration avec Amazon, le géant du e-commerce. Le fabricant est également connu dans le monde domotique grâce à des robots de très bonne qualité. Nous allons principalement parler du Neato D750 dans ce bon plan. Alors tenté par un Neato D750 édition 2019 ? Il est disponible sur Amazon au prix de 459,99 € au lieu de 611 € soit 151,01 € de réduction immédiate.

Profiter de l’offre

Une forme plus adaptée

La forme donnée à ce Neato D750 est parfaite selon nous. En effet, sa forme en D permet de bien se plaquer contre les murs ou les angles pour mieux aspirer ce qui se trouve près du mur. Une conception intelligente qui manque énormément à leur principal concurrent. Grâce à ces brosses latérales et sa zone d’aspiration, aucune poussière ne restera après son passage.

Le Neato D750 possède deux modes d’aspirations qui s’adapteront à la salissure du sol ou à votre guise. Le mode ECO permet de réaliser un nettoyage silencieux tout en préservant la batterie. Le mode turbo permet quant à lui d’augmenter la puissance d’aspiration au maximum. Celui-ci possède un grand réservoir afin de collecter toutes les poussières ou salissures du sol en un seul passage. Sa fonction Deeper Clean permet d’aspirer au mieux sur le parquet, carrelage, moquette ou même les tapis les plus épais. Cette version est plus adaptée aux poils d’animaux ainsi vous ne serez plus envahi par les boules de poils de vos animaux préférés.

Un Neato très connecté

Le robot aspirateur fonctionne parfaitement avec l’application dédiée qui est disponible sur Android et iOS. Celle-ci vous permet de configurer les jours et les heures où le Neato D750 devra fonctionner. Par la même occasion, vous pourrez recevoir un compte rendu de son passage. Pour pousser le bouchon un peu plus loin, Neato Robotics permet au robot aspirateur d’être contrôlé grâce à l’assistant vocal Alexa.

En bref, le Neato D750 est l’aspirateur haut de gamme de chez Neato Robotics. Il sera votre compagnon de nettoyage favori. Vous n’aurez plus qu’à profiter de votre soirée après une dure journée de travail. Le D750 fonctionne de manière autonome et reviendra à sa base pour se charger à la fin du cycle. Un robot aspirateur que vous garderez longtemps grâce aux lasers qui lui permettent de capter les obstacles présents sur son chemin. Il est disponible sur Amazon au tarif de 459,99 € au lieu de 611 € soit 25 % de réduction. Pour ce prix-là, vous avez un modèle milieu de gamme chez son concurrent.

Profiter de l’offre