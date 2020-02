Bon plan : le Samsung Galaxy A80 en chute libre de -50% 🔥

Cdiscount vient d’annoncer une très belle vente flash sur le dernier Samsung Galaxy A80. Ce smartphone qui se positionne comme le plus premium des tĂ©lĂ©phones en milieu de gamme du fabricant corĂ©en voit son prix chuter Ă 349€ au lieu de 659€ (prix de sortie en avril 2019). Si vous aviez l’intention de trouver un très bon compromis, ce prix-lĂ devrait vous faire craquer.

Le Galaxy A80, un excellent choix en milieu de gamme

Au niveau de la performance, ce tĂ©lĂ©phone offre des avantages plutĂ´t convaincant. Il est Ă©quipĂ© d’un processeur Snapdragon 730 de chez Qualcomm (certes, ce n’est pas le plus puissant, mais il saura convenir Ă la majoritĂ©), d’une mĂ©moire vive de 8 Go, d’une battterie de 3 700 mAh et d’une solution de charge rapide de 25 W. Au niveau de l’esthĂ©tique, ce Samsung Galaxy A80 offre un très bel Ă©cran de 6,7 pouces – sans aucune encoche.

Pour autant, il ne fait pas l’impasse sur le capteur photo selfie. Le Galaxy A80 a la particularitĂ© d’avoir un capteur ToF placĂ© sur un module qui coulisse – et qui peut aussi bien prendre des photos Ă l’avant qu’Ă l’arrière. Le capteur principal au dos fait 48 MPx, ce qui vous permettra de tirer de vraies belles photos. Vous pouvez retrouver notre comparatif pour savoir quel Galaxy A choisir ici.

Une offre flash limitée chez Cdiscount

Ce mercredi, Cdiscount casse vraiment le prix de ce Samsung Galaxy A80. Certes, chez la plupart des marchands, il n’est plus au prix de base. NĂ©anmoins, le deuxième prix le moins cher n’est autre que celui d’Amazon, qui est dĂ©jĂ Ă 408€. Les autres e-commerçants se positionnent plutĂ´t autour des 500€ pour ce tĂ©lĂ©phone. C’est donc une vraie belle opportunitĂ© que de pouvoir le saisir Ă seulement 349€, ce qui fait de ce Galaxy A80 l’un des meilleurs (sinon le meilleur) rapport qualitĂ© prix sur le milieu de gamme.

On n’est donc pas sur les performances des nouveaux Samsung Galaxy S20 et S20 Ultra qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©s il y quelques jours, mais cela reste un très bon choix. Samsung est une valeur sĂ»re sur le marchĂ©, et ce n’est pas pour rien qu’il est le plus grand fabricant de smartphones au monde (devant Huawei et Apple).

