Bon plan : le Samsung Galaxy M31 est à seulement 239€ (-17%)

La gamme Galaxy possède beaucoup de modèles. Nous retrouvons la série S, la gamme Note, ensuite la série A et également la série M. Cette dernière n’est pas très connue ou peine à avancer dans le marché français. Celui-ci peut être acheté sur d’autres sites cependant, nous vous l’avons déniché sur Amazon ! Ce dernier possède de beaux atouts, ne le prenez pas à la légère. Ce Samsung Galaxy M31 peut faire de l’ombre à la série A. Vous pourrez le retrouver sur Amazon au prix de 239 € au lieu de 289 € soit 50 € d’économie.

La gamme M de chez Samsung

En comparaison des autres modèles de chez Samsung, ce Galaxy M31 se trouverait encore les modèles A41 et A51. Chez certains concurrents, il pourrait fricoter avec les Realme 6 Pro par exemple. D’un point de vue du design, ce Samsung Galaxy M31 est dans son temps. Celui-ci propose une dalle de 6,5 » qui occupe 85 % de la face avant. Au dos, vous retrouverez le bloc avec quatre objectifs ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale.

Du côté de l’écran, ce Samsung Galaxy M31 apporte une dalle AMOLED avec une résolution Full HD+ de 2340×1080 pixels. Cette résolution est idéale pour visionner du contenu ou même naviguer confortablement sur internet. D’ailleurs, cette dalle apporte 404 pixels par pouces (ppp) avec un traitement anti reflet de très bonne qualité.

Modèle milieu de gamme obligé, ce Samsung Galaxy M31 propose un Exynos 9611 avec ses 6 Go de mémoire vive. Ce duo sera parfait pour un usage classique. Ce téléphone possède donc quatre objectifs photo, dont deux seuls exploitables. Le premier objectif procure 64 mégapixels et un ultra grand-angle de huit mégapixels. Les deux autres objectifs servent quant à eu de macro et de mise au point en profondeur pour le mode portrait.

Une batterie au top pour ce M31

Samsung a-t-il décidé de changer de bord ? En tout cas, ça se confirme avec ce Samsung Galaxy M31 qui s’équipe d’une batterie de 6000 mAh. Celle-ci permet au téléphone de tenir une journée complète avec un usage intensif. Vous pourrez compter presque trois jours d’utilisation pour un usage plus classique. Samsung fournit avec ce Galaxy M31 un chargeur de 15 Watt pour une charge complète en 2 h 30 environ. Il possède la dernière mise à jour de l’OS de Samsung, One Ui 2.0 basé sur Android 10. Alors, souhaitez-vous succomber sur ce modèle ? Vous pourrez le retrouver sur Amazon pour la modique somme de 239 € au lieu de 289 € soit 17 % de réduction !

