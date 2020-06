Bon Plan : le Samsung Galaxy Note 10 Lite à prix jamais vu (380€ au lieu de 609€)

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite n’est jamais descendu sur un prix aussi bas depuis sa sortie. Avec son écran de 6,7 pouces, ce smartphone est une déclinaison intéressant du Note 10 et du Note 10+, à un tarif bien plus contenu. Il est livré avec le stylet iconique de la gamme. Aujourd’hui, Rakuten propose une très forte promotion sur le Note 10 Lite au tarif de 380,99 euros au lieu de 609 euros. Avec cette réduction, le rapport qualité-prix est excellent. Le téléphone est disponible sur Rakuten en livraison gratuite. De plus si vous êtes adhérent au Club vous gagnerez des Super Points, qui vous permettent d’avoir une réduction sur vos prochaines commandes.

Avec un S-Pen s’il vous plaît

Ce Samsung Note 10 Lite est intéressant pour les personnes qui n’ont pas les moyens de se procurer des téléphones haut de gamme. Vous pourrez profiter d’un excellent écran Infinity O de 6,7 pouces AMOLED. Les noirs seront profonds et les couleurs plus justes qui permettent de regarder un film sur Amazon Prime Vidéo ou Netflix par exemple. D’ailleurs, sous l’écran vous aurez un capteur d’empreinte optique permettant un déverrouillage rapide et sécurisé. Vous pourrez également jouir du S-Pen qui accompagne chaque smartphone de la série Note.

Un bon plan avec de bonnes performances

Ce smartphone possède une batterie de 4 500 mAh. Celle-ci lui permet de tenir deux jours avec une utilisation moyenne et un peu moins lors d’une utilisation intensive. Cependant, la charge sans fil n’est pas accessible sur ce Note 10 Lite, dommage étant donné que ça se démocratise de jour en jour. Les trois capteurs photo sont un peu décevants en basse luminosité privilégier les photos de jour. Le tout est géré avec 6 Go de mémoire vive ainsi qu’un Exynos 9810. Un Samsung Galaxy Note 10 Lite qui atteint le prix idéal, c’est loin des 600 euros lors de son lancement. Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est disponible sur Rakuten au prix de 380,99 euros avec un cashback si vous êtes adhérent du ClubR de Rakuten. A propos comment voyez-vous le prochain Note 20 ?

