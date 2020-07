Bon Plan : le Samsung Galaxy S20 est disponible chez Rakuten pour 644 € 🔥

Nous trouvons pour vous les meilleurs bons plans présents sur Internet ! Cette fois, nous vous proposons ce bon plan idéal pour changer de téléphone ! Le Samsung Galaxy S20 est disponible depuis le 11 février 2020 avec un prix de départ à 909 €. Ce bon plan présent sur Rakuten vous permettra de l’acquérir pour la modique somme de 644,50 € au lieu de 909 € soit 27 % d’économie. Un deal que vous ne devez pas laisser filer ! Pour en profiter, il suffit de rentrer le code RAKUTEN15 dans le panier :

Cerise sur le gâteau vous bénéficier de 65€ supplémentaires crédités en bons d’achat si vous êtes membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement).

Un design et un hardware au top

Ce Samsung Galaxy S20 est très bien réussi grâce à des matériaux de fabrication prémium. L’écran prend presque la totalité de la surface. Nous nous rapprochons de plus en plus du téléphone idéal. De plus, nous devons préciser que toute la gamme S20 ne possède pas d’écran incurvé. L’incurvé était une mode maintenant dépassée rajoutant une difficulté pour protéger correctement l’écran.

Du point de vue du hardware, ce Galaxy S20 propose un Exynos 990 de huit cœurs cadencés à 2,73 GHZ accompagné de huit gigas de mémoire vive. Ces deux composants sont idéals pour tout ce qui est applications lourdes ou même de la navigation intensive. C’est également un duo parfait pour faire de bonnes sessions gaming grâce à un écran de toute beauté. D’ailleurs, cette dalle AMOLED, Infinity-O Dynamic de son nom est tout simplement l’un des meilleurs que Samsung a pu faire à l’heure actuelle.

Avec une diagonale de 6,2 pouces, ce S20 pourra aisément être utilisé à une main. La taille de l’écran devient peu à peu un critère important, il faut assez de prise pour ne pas le faire tomber. D’ailleurs, écran est fabriqué avec la technologie Gorilla 6 qui permet d’être très résistante aux rayures. Cette dalle apporte par la même occasion divers traitements d’images comme le 120 Hz, bonheur pour les yeux. Ensuite, Samsung propose le HDR10+ et l’Always On Display.

Le Galaxy S20 est un bon photophone

Le Samsung Galaxy S20 possède trois objectifs photo à l’arrière et un à l’avant intégré dans l’écran. À l’arrière vous retrouverez un objectif photo de 12, 64 et un derniers de 12 mégapixels. À l’avant, vous pourrez réaliser de beaux selfies grâce au capteur de 10 mégapixels. Les photos réalisées avec le S20 sont magnifiques. D’ailleurs, la partie vidéo est gratifiée d’un mode allant jusqu’en 8K à 30 images par seconde. En bref, ce téléphone sera votre compagnon idéal pour vos voyages afin d’en capturer les meilleurs souvenirs. Vous retrouverez également le Wifi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0.

Le Samsung Galaxy S20 proposera une batterie de 4 000 mAh accompagnés de la charge rapide, charge sans fil ainsi que la charge inversée. En bref, c’est le bon plan idéal afin de craquer pour ce sublime téléphone. Vous pourrez le retrouver sur Rakuten au prix de 644,99 € au lieu de 909 € avec le code RAKUTEN15 !

