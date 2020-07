Bon plan : le Samsung Galaxy S20 profite d’une offre XL chez Bouygues Telecom

Sorti il y a quelques mois, le Samsung Galaxy S20 est aujourd’hui l’un des smartphones les plus premium du moment. Le coréen a travaillé sur les caractéristiques techniques pour rendre une copie quasiment parfaite avec un rapport qualité prix compétitif. S’il confirme son côté haut de gamme au niveau du prix (909€), Bouygues Telecom offre une double opportunité de faire des économies sur l’achat du modèle.

Entre l’offre de remboursement et le bonus à la reprise, le Galaxy S20 démarre à partir de 1€ chez l’opérateur télécom. Pour décrocher ce tarif, il faudra s’engager sur une période de 24 mois avec un Forfait Sensation Avantages Smartphone et échelonner son paiement sur 24 mois, à raison de 8€ par mois. Plus bas, nous vous expliquons la démarche pour en profiter.

Voir l’offre Bouygues Telecom

3 arguments en faveur du Galaxy S20

Le géant coréen est réputé pour être une référence sur les écrans et il équipe d’ailleurs bon nombre de concurrents avec ce composant. Avec la nouvelle génération de Galaxy S20, Samsung a décidé de délaisser l’écran Infinity incurvé sur les angles pour offrir un écran AMOLED plat impressionnant. Par ailleurs, ces smartphones ont la particularité d’avoir un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui assure une parfaite fluidité entre les écrans.

Le deuxième argument qui plaide en la faveur du Galaxy S20 est la qualité de son offre photo. Samsung reprend de l’avance sur ses rivaux avec un triple capteur à l’arrière (12 MP + 64 MP + 12 MP) qui assure des excellents photos dans toutes les situations, y compris dans l’obscurité. Il bénéficie d’un zoom hybride x3 et d’un zoom digital jusqu’à x30. A l’avant, on retrouve un capteur photo selfie de 10 MP.

Enfin, le dernier point sur le Samsung Galaxy S20 n’est autre que son autonomie. Grâce à son nouveau processeur Exynos 990 (plus puissant que tous ses rivaux sous la Snapdragon 865), le fabricant parvient à optimiser les processus et rallonger l’autonomie du téléphone. Par défaut, la batterie fait 4 000 mAh et elle dure un jour et demi.

On pourrait continuer les arguments en évoquant la double SIM, les haut-parleurs, One UI ou encore la possibilité de prendre une version compatible 5G du nouveau smartphone. Cela dit, il est important de s’intéresser au prix – et c’est justement chez Bouygues Telecom qu’on peut faire des économies.

Une offre préférentielle chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom se positionne toujours avec des offres attractives au moment de la sortie de nouveaux smartphones. C’est aussi le cas sur cette gamme de Galaxy S20, qui a désormais le champ libre sur le créneau des smartphones premium sous Android.

Jusqu’au 5 juillet, le géant coréen voit le prix du Galaxy S20 baisser grâce à une offre combinée chez Bouygues Telecom. Ci-dessous, nous vous expliquons comment obtenir le téléphone à un prix avantageux.

Commander le Samsung Galaxy S20 à 169,90€ sur Bouygues Telecom

Bénéficier de 100€ de remise sous forme de remboursement (soit 69€ après)

Rendre un ancien smartphone et toucher 100€ de bonus de reprise supplémentaire

Souscrire à un Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go

Echelonner le paiement sur 24 mois (8€ par mois)

Pour découvrir l’offre, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Il est important de rappeler que ce bonus de reprise exceptionnel vient se rajouter au montant de la reprise de votre ancien smartphone. Ce dernier doit être d’une valeur de 10€ minimum. Il faudra utiliser le simulateur sur le site de Bouygues Telecom pour estimer son modèle actuel et obtenir un niveau de compensation. Autrement dit, en cumulant tous ces avantages, cela peut être très avantageux pour vous de souscrire à un nouveau smartphone comme ce Galaxy S20.

Un forfait illimité 90 Go sur 24 mois

Si vous voulez aller jusqu’au bout dans la procédure, il vous faudra souscrire au Forfait Sensation Avantages Smartphone de Bouygues Telecom. C’est la gamme standard d’abonnements de l’opérateur, et c’est elle qui permet d’avoir un tarif avantageux sur les smartphones. Dans le cas ci-dessus, il faudra opter pour la version avec 60 Go de données internet en France (et 35 Go dans l’UE / DOM / Suisse).

Celui-ci permet d’obtenir tous les appels, SMS et MMS en illimité dans toute la zone UE ainsi que cette quantité de data pour 26,99€ par mois pendant 12 mois. Au delà, il faudra compter 41,99€ par mois pour profiter de cet abonnement. Pour rappel, le Galaxy S20 ci-dessus est disponible seulement si vous vous engagez sur 24 mois. A noter que selon votre profil, le prix du forfait peut légèrement évoluer : il faudra utiliser les curseurs sur la fiche du Galaxy S20 sur Bouygues Telecom pour affiner le tarif.

Pour découvrir l’offre de Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom