Bon plan : le VPN CyberGhost en promo spécialement pour Presse-citron

En 2020, les VPN occupent une place de plus en plus importante dans nos chers appareils connectés. À l’heure actuelle, on estime même que plus d’un tiers des Français ont recours à un VPN lorsqu’ils se connectent à internet.

Ces logiciels permettent de cacher votre adresse IP, de naviguer anonymement et de télécharger sans risque ou encore de débloquer des contenus géo-restreints et censurés. Les VPN sont la solution à de nombreux autres problèmes que l’on peut rencontrer en ligne. Vous verrez qu’ils s’adaptent parfaitement à une utilisation quotidienne et pendant vos séjours à l’étranger.

À l’occasion des French Days, il y a un VPN qui sort du lot avec une offre spéciale et il s’agit de CyberGhost, un des VPN les plus rapides du secteur. Il casse le marché avec une offre 18 mois à seulement 2,75€ / mois, du jamais vu ! Cette offre est exclusive à Presse-citron et vous ne la trouverez nul part ailleurs.

Qu’est-ce que CyberGhost et à quoi sert-il ?

Le VPN CyberGhost est une application très facile à utiliser que vous pouvez télécharger sur ordinateur, tablette, smartphone et même sur votre Smart TV.

En l’activant d’un simple clic, il protège donc votre identité et vos activités en ligne des regards indiscrets grâce à sa connexion sécurisée. C’est une des raisons pour lesquelles la plupart des utilisateurs y ont recours tous les jours, depuis leur domicile, sur leur lieu de travail, en voyage, etc. Vous avez aussi tout intérêt à l’activer lorsque vous vous connectez aux bornes Wi-Fi publiques.

Avec ses serveurs optimisés, CyberGhost vous offre un accès illimité à tous les services de streaming. Outre les plateformes Netflix, Hulu, Amazon Prime Video ou encore Disney+, le VPN CyberGhost vous permet d’accéder gratuitement aux directs et aux replay des chaînes de télévision du monde entier. La seule chose que vous avez à faire est de sélectionner la localisation appropriée. Vous ne devriez pas avoir de mal à le faire puisque CyberGhost détient un des plus grands réseaux : plus de 6500 serveurs présents dans 90 pays.

En optant pour ce VPN, vous aurez donc accès à des emplacements partout dans le monde, ce qui est idéal si vous avez pour habitude de voyager. En effet, en vous connectant à CyberGhost, vous parviendrez à contourner les géo-restrictions et les censures applicables dans certaines régions du globe.

Pour en savoir plus sur ce fournisseur, découvrez notre test complet consacré à CyberGhost.

L’offre inédite 18 mois à 2,75€ / mois

Si vous ne souhaitez pas vous engager sur une longue période, l’offre exclusive Presse-citron de CyberGhost pour les French Days devrait vous plaire.

Il vous fait profiter de toutes les fonctionnalités de son application VPN pendant 18 mois pour seulement 49,50€, soit 2,75€ / mois. Initialement, l’abonnement mensuel coûte 12,99€. CyberGhost nous propose une économie bien réelle de -79%. Outre les cartes bancaires classiques, le paiement peut aussi s’effectuer par PayPal et même par cryptomonnaies.

Les avantages indéniables de l’offre CyberGhost ne s’arrêtent pas là. Avec votre compte, vous aurez le droit de connecter jusqu’à 7 appareils en simultané en payant le même prix. Vous pourrez protéger tous vos appareils et ceux de vos proches très simplement car l’application CyberGhost est compatible sur MacOS, Windows, iOS, Android, Linux et sur routeurs.

On ne vous a pas encore tout dit. Une garantie « satisfait ou remboursé » 45 jours est effective si vous souscrivez à cette offre. Vous aurez donc 45 jours pour tester l’application et vous rétracter si le VPN CyberGhost ne répond pas à vos attentes. Si c’est le cas, vous obtiendrez le remboursement intégral du montant dépensé, soit 49,50€, mais peu de chances qu’il vous déplaise.

