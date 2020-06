Bon plan : le VPN CyberGhost chute de 80% jusqu’à minuit 🔥

En moyenne, nous passons plus de 2h chaque jour sur internet – et ce chiffre a augmentĂ© de manière exponentielle ces 10 dernières annĂ©es. Avec cette Ă©volution des comportements, les risques de piratage se sont multipliĂ©s tout autant. Aujourd’hui plus que jamais, il est impĂ©ratif de se protĂ©ger lorsqu’on navigue sur internet.

Pour sĂ©curiser sa connexion, le VPN est un outil devenu quasiment indispensable. Ce sont plus de 35% des français qui utilisent un tel logiciel pour chiffrer leurs donnĂ©es lorsqu’ils naviguent sur internet. En parallèle, le VPN permet de contourner la censure gĂ©ographique et tĂ©lĂ©charger en toute discrĂ©tion. Bref, c’est un outil complet qui est accessible Ă tous, sans exception.

Jusqu’Ă ce soir minuit, il y a le VPN CyberGhost qui fait une offre indĂ©cente : 80% de remise immĂ©diate sur son abonnement Ă 3 ans. Clairement, avec ce tarif, le VPN premium devient abordable. Pour moins de 3€ par mois, vous pouvez accĂ©der Ă l’une des solutions les plus fiables et sĂ©curisĂ©e dans le monde. CyberGhost est reconnu par tous Ă ce niveau, et il nous satisfait depuis plusieurs annĂ©es (expĂ©rience personnelle).

CyberGhost VPN : la sécurité, mais pas que

En 2020, un antivirus ne suffit plus pour se sĂ©curiser sur internet – loin de lĂ . D’ailleurs, cette solution est assez limitĂ©e et c’est pourquoi de nombreux acteurs spĂ©cialisĂ©s dans les antivirus se sont tournĂ©s vers les VPN (Avast, Bitdefender…). Cela dit, il leur manque l’expĂ©rience d’acteurs historiques comme CyberGhost ou ExpressVPN qui ont justifiĂ© que leur solution Ă©tait très fiable. Ces outils permettent chiffrer vos donnĂ©es afin d’empĂŞcher toute personne extĂ©rieure de voir ce que vous faites sur le web.

CyberGhost VPN est très facile d’utilisation – sur Mac, Windows, Android et iOS – et chiffre vos donnĂ©es en un clic. Il suffira de sĂ©lectionner le serveur (et surtout sa localisation) parmi une liste de 6 500 serveurs rĂ©partis dans 90 pays dans le monde. Une fois connectĂ© Ă ce dernier, toutes vos donnĂ©es sont chiffrĂ©es et illisibles pour toute personne ne disposant pas de la clĂ© de sĂ©curitĂ©. Cela empĂŞche ainsi les FAI, les hackers, ou mĂŞme les agences de renseignement de voir tous vos faits et gestes sur internet.

Cependant, les avantages du VPN CyberGhost ne se restreignent pas qu’Ă la sĂ©curitĂ©. En effet, la connexion Ă un serveur du fournisseur va non seulement chiffrer vos donnĂ©es, mais Ă©galement vous donner une nouvelle adresse IP. Cette nouvelle adresse IP vous permettra de contourner les blocages gĂ©ographiques (gĂ©o-restrictions).

Si, par exemple, vous avez un abonnement Netflix en français, le VPN vous permettra Ă©galement d’accĂ©der aux catalogues amĂ©ricains, canadiens, anglais ou japonais de la cĂ©lèbre plateforme de streaming. Vous aurez alors accès Ă beaucoup plus de films et de sĂ©ries grâce au VPN CyberGhost. Il vous suffira, pour cela, de vous connecter Ă un serveur US de CyberGhost.

Le principe reste exactement le mĂŞme lorsque vous ĂŞtes Ă l’Ă©tranger et souhaitez voir les chaĂ®nes TV françaises. Sans VPN, impossible de regarder les chaines dans notre langue – ou mĂŞme Netflix en français. CyberGhost sera Ă©galement très pratique pour vos tĂ©lĂ©chargements sur uTorrent, vous rendant anonymes en masquant votre IP.

Pour découvrir tous les avantages de CyberGhost, vous pouvez lire notre test détaillé ici.

L’offre Ă 80% est vraiment gĂ©niale

CyberGhost VPN est, d’ordinaire, Ă 12,99€ si vous vous engagez sur un abonnement 1 mois. Grâce Ă cette promotion ultra compĂ©titive, le prix mensuel retombe Ă seulement 2,64€. Pour profiter de ce prix très allĂ©chant, vous devrez cependant vous engager sur 3 ans. Le prix total Ă payer sera alors de 95€ et vous aurez en plus 2 mois gratuits supplĂ©mentaires. Cela fait donc un total de 38 mois pour seulement 95€.

Sachez que cet abonnement à CyberGhost vous laissera utiliser le VPN sur 7 appareils en même temps. Les applications iOS, Windows, Mac et Android sont toutes très simples à installer et à utiliser et vous pourrez donc protéger tous vos appareils avec un seul abonnement.

Pour souscrire à CyberGhost et profiter de cette offre spéciale, de nombreux moyens de paiement sont à votre disposition. Vous aurez évidemment les cartes de paiement VISA et MasterCard, mais également PayPal ou même les crypto-monnaies, pour un anonymat maximal de A à Z.

La garantie « satisfait ou remboursé » pendant 45 jours est lĂ pour vous rassurer et confirmer votre choix. Si vous n’ĂŞtes pas sĂ©duit par les services de CyberGhost VPN (ou si vous n’en avez tout simplement plus besoin sous 45 jours), vous pourrez demander votre remboursement Ă tout moment. Le remboursement est alors complet et aucune question ne vous sera posĂ©e (mis Ă part votre numĂ©ro de commande, pour procĂ©der au remboursement, Ă©videmment).

Pour dĂ©crocher cette offre, il faudra s’activer avant minuit :

