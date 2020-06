Bon plan : le VPN Surfshark bat tous les records (1,75€ / mois)

Surfshark est un VPN qui a pris un essor monumental dans les 2 dernières années. Aujourd’hui, il figure parmi les grands leaders du marché et il surprend tout le monde avec ses tarifs ultra-compétitifs. S’il est légitime de se poser la question de combien de temps il restera à un tarif aussi minuscule, mieux vaut y souscrire au plus vite.

Aujourd’hui, Surfshark est probablement le meilleur rapport qualité prix du marché. Il possède les mêmes fonctionnalités et la même sécurité que les VPN historiques comme ExpressVPN ou CyberGhost, mais il a un prix 2 à 3 fois moins élevé. Une offre spéciale qui dure jusqu’à ce soir (seulement) vous permet d’avoir l’abonnement à 1,75 euros par mois. A titre de comparaison, ExpressVPN vous en demande 6€ par mois pour un service équivalent.

Pour découvrir cette offre spéciale chez Surfshark, c’est ici :

Les redoutables atouts du VPN Surfshark

Sa notoriété, le VPN Surfshark la doit à ses nombreux atouts qu’il a su peaufiner au fil du temps. Cela commence bien évidemment par son application (ordinateur et smartphone) qui se veut très intuitive et accessible à tous. N’importe qui veut utiliser un VPN saura la prendre en main en quelques secondes. C’est différent de certains logiciels techniques qui sont vraiment destinés qu’aux plus geeks.

Depuis cette interface, on peut accéder à plusieurs emplacements géographiques afin d’en simuler un nouveau virtuellement et d’accéder à des contenus qui sont géo-restreint (plateformes de streaming, chaines TV etc). En tout, son infrastructure compte plus de 1 700 serveurs dans 63 pays, ce qui offre une multitude de possibilités en termes de sites internet à débloquer.

Par rapport au reste du marché, Surfshark se différencie notamment parce qu’il est très adapté aux activités de VOD. Peu importe votre localisation physique, Surfshark peut débloquer 15 bibliothèques Netflix, Hulu, Disney+ et d’autres plateformes mais aussi les chaînes TV. Autrement dit, avec votre abonnement français Netflix, vous pourrez accéder à celui des États-Unis si vous choisissez de vous connecter à un serveur américain.

En parallèle, le VPN Surfshark sécurise toutes vos données et vos activités en ligne en chiffrant le trafic web via la norme AES-256-GCM également utilisée par les banques. Vous pouvez donc naviguer sur internet sans risquer que des pirates s’emparent de vos données (en particulier sur des Wi-Fi publics) Dans le même temps, il cache votre adresse IP afin de ne dévoiler que celle du serveur VPN, ce qui fait de lui un outil idéal pour le P2P.

Surfshark a tout misé sur la sécurité en offrant une meilleure expérience en ligne à ses utilisateurs et son application VPN reflète très bien son parti pris. En résumé, Surfshark c’est donc :

un chiffrement puissant et un anonymat complet

plus de 1700 serveurs sans limite de bande passante

des contenus dans 63 pays

un nombre d’appareils illimités protégés

une compatibilité sur tous les OS et extension navigateur

Une offre incomparable pour 1,75€ / mois

Si Surfshark vous intéresse, c’est le bon moment pour souscrire à ce VPN. Avec sa remise, son abonnement valable 2 ans est à seulement 42€, soit 1,75€ par mois au lieu de 9,89€. Ce forfait s’accompagne d’une garantie de remboursement de 30 jours pour vous laisser le temps de tester l’application sans risque.

Ce qui rend cette offre encore plus exceptionnelle ce sont les connexions simultanées offertes en illimité grâce à un seul compte. C’est une chose que l’on voit très rarement chez les concurrents. En général, l’application du VPN est utilisable sur 5 à 7 appareils tout au plus, c’est donc une très belle opportunité que de souscrire à Surfshark

Si vous voulez en découvrir plus sur ce fournisseur de VPN et son potentiel, voici notre avis Surfshark.