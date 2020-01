Bon plan : Xiaomi Mi 9 en promo choc + pad induction offert 🔥

Ces dernières annĂ©es, Xiaomi s’est imposĂ© comme l’un des plus grands fabricants de smartphones : outre son fameux Mi 9 qui est en soldes ce lundi, le chinois a mis au point toutes les gammes de smartphones pour rĂ©pondre au public le plus large. Il est aujourd’hui une rĂ©fĂ©rence sur tous les crĂ©neaux, et son rapport qualitĂ© prix est jugĂ© excellent partout. Avec cette promotion spĂ©ciale soldes, le Xiaomi Mi 9 atteint un prix encore jamais vu.

Ainsi, le Xiaomi Mi 9 128 Go est disponible au prix de 329€ (379€ par dĂ©faut, avec 50€ d’ODR) et il inclut un pad induction qui permet de charger le tĂ©lĂ©phone sans fil. Pour rappel, le prix de base de ce tĂ©lĂ©phone est fixĂ© Ă 459€ – la rĂ©duction s’Ă©lève donc Ă plus de 30% par rapport Ă son tarif d’origine. Inutile de prĂ©ciser que ce deal publiĂ© ce lundi par Cdiscount ne devrait pas rester très longtemps en ligne. A noter que ce sont les versions Bleu OcĂ©an et Noir Piano qui sont concernĂ©s par cette vente flash.

Le Mi 9, un excellent rapport qualité prix

Si le chinois Xiaomi s’est positionnĂ© en force sur les marchĂ©s europĂ©ens, c’est parce que le rapport qualitĂ© prix de ses smartphones sous Android est exceptionnel. Son blockbuster, et par ailleurs aussi son modèle le plus premium, le Mi 9, possède tous les arguments pour rivaliser avec les modèles les plus premium du marchĂ©. Il possède un Ă©cran 6,39″ avec un triple capteur photo Ă l’arrière (48 + 16 + 12 MPx).

En ce moment, et jusqu’au 31 mars, il y a donc une offre de remboursement de 50€ qui est proposĂ©e par le fabricant sur ce Xiaomi Mi 9. Autrement dit, le prix passe donc de 379€ Ă 329€ sur le site marchand français. Très clairement, Cdiscount est en train de rĂ©aliser de très bons soldes, et il propose des promotions qui se distinguent sensiblement de son grand rival Amazon qui profite des soldes de manière très active cette annĂ©e.

Au dlĂ du Xiaomi Mi 9, Cdiscount se montre particulièrement compĂ©titif sur tous les smartphones. Depuis quelques jours, on voit par exemple un code promo qui permet d’obtenir 10% de remise sur tous les iPhone, y compris les plus rĂ©cents (11 et 11 Pro). On peut Ă©galement voir depuis ce matin des promotions gĂ©nĂ©reuses sur les derniers Samsung Galaxy S10 et Note 10. Bref, le marchand bordelais a dĂ©cidĂ© de miser Ă fond sur la tĂ©lĂ©phonie pour se distinguer pendant les soldes.

Et il faut reconnaitre que tous ces deals sont ultra compĂ©titifs, et qu’ils sont toujours quelques euros mieux que la concurrence. A cela, en achetant votre Xiaomi Mi 9 sur Cdiscount, vous profitez de toutes les garanties constructeurs habituelles. A cela, vous avez Ă©galement une pĂ©riode de 15 jours pendant laquelle vous pouvez toujours changer d’avis et retourner votre produit.

