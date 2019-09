Bon Plan : l’édition limitée de Zelda Link’s Awakening est de retour en stock (vite)

Si vous cherchiez l’édition limitée de The Legend of Zelda : Link’s Awakening, bonne nouvelle, elle est de retour en ligne sur Amazon aujourd’hui. Les stocks sont limités, et la livraison prend entre un et deux jours. Cette remise en stock peut être très éphémère, tant cette édition est recherchée.

L’édition limitée du jeu contient le jeu physique, un steelbook en forme de GameBoy et un artbook de 120 pages.

Profiter de l’offre

Dans l’équipe de Presse-citron, Stéphane a déjà acheté cette édition collector, voici une photo du pack complet. Vous pouvez aussi retrouver son test de The Legend of Zelda : Link’s Awakening ici.