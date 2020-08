Bon plan : les AirPods 2 chutent à un prix jamais vu Amazon 🔥

Alors que la troisième dĂ©marque des soldes se poursuit, Amazon continue d’ĂŞtre agressif en dĂ©voilant des flopĂ©es de nouvelles offres flash. Ce jour, le marchand en ligne casse le tarif des AirPods 2 en rendant leur rapport qualitĂ© prix encore plus dingue. Les fameux Ă©couteurs d’Apple passent Ă 139 euros au lieu de 179 euros, ce qui reprĂ©sente une excellente remise de 22%. Si vous hĂ©sitez encore Ă choisir ce modèle, une telle offre spĂ©ciale devrait vous convaincre.

DĂ©voilĂ©s en 2019, les AirPods 2 se prĂ©sentent comme la nouvelle gĂ©nĂ©ration d’Ă©couteurs sans fil qui remplacent les premiers modèles prĂ©sentĂ©s par Apple quelques annĂ©es plus tĂ´t. La marque a apportĂ© quelques modifications très pertinentes Ă cette nouvelle Ă©dition. On prĂ©cise toutefois qu’il ne faut pas confondre cette gamme avec les AirPods Pro, car ces derniers ont droit Ă un système de rĂ©duction de bruit active. Toutefois, le prix est bien plus Ă©levĂ©, si bien qu’il est de 249 euros contre 139 euros pour les AirPods 2 en promo sur Amazon pour les soldes.

Les AirPods 2, des Ă©couteurs sans fil sont excellents

En promo sur Amazon pour les soldes, les AirPods 2 fonctionnent via le système Bluetooth. Ils peuvent logiquement ĂŞtre connectĂ©s avec tous les appareils d’Apple, mais aussi les smartphones et les ordinateurs d’autres marques —tournant sous Android. On rappelle aussi la bonne qualitĂ© de son des Ă©couteurs, mais aussi l’intĂ©gration de l’assistant Siri ou encore une autonomie excellente. On le rappelle, les AirPods 2 ne bĂ©nĂ©ficient pas de la rĂ©duction de bruit active et cette fonctionnalitĂ© est rĂ©servĂ©e aux nouveaux AirPods Pro.

Les AirPods 2 actuellement en soldes sur Amazon sont vendus avec un boĂ®tier de chargement. Ce dernier ne vous sert pas seulement Ă Ă©viter de perdre les Ă©couteurs sans fil, mais aussi Ă les recharger plus facilement. Dès lors qu’ils sont rangĂ©s dans l’Ă©tui, ils sont en charge. Le boĂ®tier peut se charger Ă l’aide du câble Lightning fourni dans la boĂ®te Ă l’achat. Les AirPods 2 proposent 5 heures d’autonomie en utilisation active, sachant que cette pĂ©riode est doublĂ©e avec la charge du boĂ®tier. Avec ce dernier, vous profitez encore plus longtemps de vos morceaux prĂ©fĂ©rĂ©s en toute tranquillitĂ©.

Ă€ prix rĂ©duits sur Amazon pour les soldes, les AirPods 2 ont su conquĂ©rir le marchĂ© pour devenir les leaders des Ă©couteurs sans fil. Ils sont très populaires et remportent un franc succès auprès du public, dont une bonne partie de l’Ă©quipe de Presse-citron. Ce modèle permet d’Ă©couter ses meilleures sĂ©lections musicales, mais aussi de passer des appels en main libre de façon efficace. Les embouts en silicone des AirPods Pro sont un peu particuliers et divisent les utilisateurs, vous n’aurez pas Ă vous poser cette question avec ces AirPods 2.

Bonne affaire sur les AirPods 2 sur Amazon

On le sait, Apple ne fait jamais de promotions lui-mĂŞme. Que ce soit les soldes, le Black Friday ou toute autre opĂ©ration d’envergure, la marque Ă la pomme affiche toujours absente. Pour dĂ©nicher des rĂ©ductions, il faut nĂ©cessairement se rendre sur les plateformes d’autres cyber-marchands comme Amazon. Dès lors, vous pouvez espĂ©rer faire de vraies Ă©conomies sur des produits de qualitĂ©. Le leader du e-commerce a affichĂ© ce tarif au Black Friday pour la première fois, mais il est encore assez rare de le voir affichĂ© sur le site web.

Comme toutes les offres flash sur Amazon, celle sur les AirPods 2 en soldes va attirer beaucoup de monde. Les promotions sur les appareils Apple sont autorisĂ©es, mais elles restent rares. De plus, ces remises dĂ©passent rarement les -10%, c’est donc une vraie belle opportunitĂ© et un plaisir de retrouver ces AirPods 2 en rĂ©duction de -22% aujourd’hui. Le tarif des Ă©couteurs sans fil passe de 179 euros Ă 139 euros.

Si vous craquez sur les AirPods 2 pendant les soldes sur Amazon, le marchand en ligne vous propose quelques petits avantages. D’une part, vous avez droit Ă une pĂ©riode de rĂ©tractation de 30 jours. Pendant ces quatre semaines, vous pouvez tester les Ă©couteurs sans fil avant de les rendre s’ils ne conviennent pas Ă vos attentes. Dans ce cas, Amazon vous rembourse dans les jours qui suivent le retour. Évidemment, il faut que l’article soit comme neuf lors du renvoi.

Cette vente flash sur les AirPods 2 est très sĂ©duisante, mais elle ne va pas durer. Soldes ou non, les deals de ce type sont pris d’assaut sur Amazon, surtout quand ils concernent les Ă©couteurs sans fil les plus populaires en ce moment. De plus, les remises sur ce modèle sont très rares tandis que les exemplaires Ă profiter de la promo sont très limitĂ©s. Soyez rapide pour profiter de ces Ă©couteurs qui figurent dans le top des meilleures ventes sur Amazon depuis de longs mois.

