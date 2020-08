Bon plan : les Samsung Galaxy Buds+ truewireless sont à seulement 115 €

Une belle promotion qui arrive à point nommé pour ces Galaxy Buds Plus de chez Samsung. Ces écouteurs sans fil sont d’excellente qualité que ça soit au niveau de l’audio ou des matériaux utilisés. Le prix des Galaxy Buds Plus est descendu de 55 € ce qui les rend très intéressants. Vous pouvez les retrouver chez Amazon à 115 € seulement !

Profiter de l’offre

Une bonne réduction de bruit passive

Ces Galaxy Buds Plus ne possèdent pas la réduction de bruit active. Néanmoins, ils jouissent d’une bonne réduction de bruit passive, car ce sont des écouteurs intra-auriculaires. Cette réduction est plus ou moins qualitative selon l’embout que vous utiliserez. D’ailleurs, le son est également impacté. Ces écouteurs sans fil arpentent le même design que les originaux. Ces Buds Plus sont tout aussi confortables que les premiers modèles. À noter que ce style d’écouteur est à double tranchant, certaines personnes n’apprécient pas.

La qualité audio de ces Galaxy Buds Plus est très bonne. Vous aurez une très bonne restitution des médiums, basses et des aigus. N’oubliez pas que les embouts jouent un rôle important ! Le vrai changement notable sur cette version des Galaxy Buds de chez Samsung provient de l’autonomie. Le constructeur coréen apporte une plus grande autonomie sur ses écouteurs. Grâce au boitier de ces Galaxy Buds Plus, vous pourrez cumuler près de 22 heures d’écoutes sans problème. Les écouteurs sans fil sont quant à eux capables de diffuser la musique pendant onze heures d’affiler. Ce nombre est plus ou moins juste, cela dépend énormément de votre utilisation. Un autre ajout très intéressant, le mode Transparence. Utile dans les grandes villes afin d’entendre une conversation avec votre interlocuteur ou tout simplement pouvoir entendre si une voiture arrive près de vous.

Ces Galaxy Buds Plus sont remplacés par de nouveaux écouteurs. Néanmoins, ces écouteurs sans fil restent très intéressants pour la qualité audio qu’ils procurent. Vous pourrez jouir d’un boitier qui peut se charger en USB-C ou sans fil ! Ces écouteurs sont disponibles chez Amazon au prix de 115 € au lieu de 170 €.

Profiter de l’offre